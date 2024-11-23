Аналитики оценили характер надписи на памятнике Кадырову

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Надпись, которую жительница Сергиева Посада оставила на памятнике Ахмату Кадырову в Южном Бутово, носит оскорбительные характер, но скорее относится к нынешнему руководству Чечни.

Как информировал "Кавказский узел", в ночь на 13 ноября на памятнике Ахмату Кадырову в районе Южное Бутово в Москве неизвестные нанесли краской оскорбительную надпись. Из-за осквернения памятника уголовное дело заведено против жительницы Сергиева Посада Натальи А.

Правительство Москвы 17 августа 2004 года решило назвать одну из улиц в районе Южное Бутово именем бывшего президента Чечни Ахмата Кадырова. В самом начале этой улицы, у выхода из станции метро "Бунинская аллея", установлен памятник Кадырову.

Что побудило жительницы Сергиева Посада оставить оскорбительную надпись на памятнике Ахмату Кадырову, прокомментировали 22 ноября корреспонденту "Кавказского узла" эксперт исследовательского центра "Сова" (ранее - региональная общественная организация Информационно-аналитический центр "Сова", признана иностранным агентом и в 2023 году ликвидирована, - прим. "Кавказского узла") Вера Альперович, адвокат Евгений Смирнов, специализирующийся в делах по экстремизму и терроризму, и исследователь Михаил Ахметьев.

То, что было написано на памятнике Ахмату Кадырову, скорее, является персональным оскорблением, считает Вера Альперович.

Это скорее всего персональное оскорбление в адрес главы Чечни

«Сложно сказать, что именно двигало автора акции. Это может быть спланированной акцией или же просто неудачной шуткой. В любом случае, это скорее всего персональное оскорбление в адрес главы Чечни. Но я также не исключаю, что у автора есть негативное отношение в целом к Чечне и ее жителям, а местом для выражения ее отношения выбран памятник. Вариантов и причин масса, но я полагаю, что это скорее всего адресовано к главе Чечни»,- сказала она.

По ее мнению, в обыгрывании лозунга «Ахмат – сила» фразой «Ахмат слива» вряд ли смогут найти элемент национализма или экстремизма. «Когда к памятнику бросили свиную голову, эта акция имела конкретный религиозный подтекст. Кроме того, автор был лидером маленькой националистической организации, его мотивы были абсолютно очевидны. В данном случае такого подтекста нет, но в любом случае наказание за это будет, скорее всего, по статье вандализм», - отметила она.

11 октября 2023 года стало известно, что к памятнику подбросили свиную голову. После инцидента был задержан житель Москвы Дмитрий Кудряшов. Его отец сообщил, что Дмитрий с подругой возложили свиную голову к памятнику, но акция не носила религиозный характер, а "была, скорее, политической".

Она также добавила, что акции у памятника вряд ли имеют отношение к Ахмату Кадырову. «Они связаны с личностью его сына. Ахмат Кадыров погиб так давно, что авторы акций, думаю, его и не помнят. Я думаю, это истории, связанные с главой Чечни и Чечней», - указала она.

На практике были случаи, когда за акт вандализма наказывали в том числе и по статье "экстремизм", отметил Евгений Смирнов.

«В теории в таком деянии может быть идеальная совокупность – осквернение или порча имущества, если надпись была расценена как публичный призыв к экстремистской деятельности. Случаев задержания и привлечения к ответственности за надписи на городских объектах исчисляются сотнями, такая практика активно развивается последние лет десять», - сказал он.

Если же в её действиях будет усмотрен мотив ненависти, например, политической, то по части 2 той же статьи ей грозит до трех лет лишения свободы

А по части 1 статьи 214 УК (вандализм), по его словам, максимальное наказание, которое фактически назначается, составляет год исправительных работ. «Если же в её действиях будет усмотрен мотив ненависти, например, политической, то по части 2 той же статьи ей грозит до трех лет лишения свободы», - указал он.

Михаил Ахметьев не исключает, что и в этом деле может быть найден элемент экстремизма.

«Дело в том, что "экстремизм" - это не какая-то отдельная статья в УК. С понятием "экстремизм" связан целый ряд норм, в том числе и уголовного права. Экстремистскими преступлениями считаются, в частности, преступления, совершённые по мотиву ненависти. Так что в тех случаях, когда речь идёт о вандализме, совершённом по мотиву ненависти - часть 2 статьи 214 УК РФ, это уже считается преступлением экстремистской направленности», - сказал он.

Поэтому, по его мнению, дело могу возбудить и по статье «экстремизм». «Кроме того, до частичной декриминализации статьи 282 УК (возбуждение ненависти) в отдельных редких случаях обвинения предъявляли одновременно по обеим статьям - часть 2 статьи 214 и часть 1 статьи 282, когда нанесённая на памятник надпись содержала высказывание, в котором находили признаки возбуждения ненависти. Сейчас за первый в течение года случай возбуждения ненависти предусмотрена не уголовная, а административная ответственность по статье 20.3.1 КоАП, поэтому такое сочетание двух уголовных статей почти исключено», - отметил он.

Он также добавил, что действия правоохранителей после акции молодой девушки довольно типичны. «Более чем типична. Они именно так и действуют почти всегда», - подчеркнул он.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.