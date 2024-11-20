Азербайджан обвинил Армению в нарушении Энергетической хартии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Азербайджан подал в международный арбитражный суд в Гааге иск о незаконном использовании энергоресурсов страны во время карабахского конфликта.

Правительство Азербайджана в рамках договора о присоединении к Энергетической хартии 19 ноября представило в Постоянную палату третейского суда (официальное название международного арбитражного суда - прим. "Кавказского узла") в Гааге основной исковой документ против Армении, в котором подробно описаны "многочисленные нарушения Арменией суверенных прав Азербайджана на энергоресурсы", говорится в сообщении азербайджанского МИД.

Данный иск является "последним развитием" в рамках международного разбирательства, инициированного Азербайджаном 27 февраля 2023 года с требованием возмещения ущерба в связи с нарушением Арменией положений Энергетической хартии. Арбитражный процесс начался 8 сентября 2023 года, а первая процессуальная встреча между Азербайджаном и Арменией состоялась 12 января 2024 года, отметили в МИД Азербайджана.

"Армения в течение почти тридцати лет незаконной оккупации международно-признанных территорий Азербайджана препятствовала доступу Азербайджана к своим энергетическим ресурсам и их развитию на этих землях. Все это время Армения использовала энергоресурсы в своих интересах", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Азербайджана.

Среди нарушений Ереваном норм международного права приводится "многолетний отказ Армении предоставить Азербайджану доступ к важным возобновляемым источникам энергии или использованию уже имеющейся энергетической инфраструктуры". В частности, указывается на "воспрепятствование Азербайджану использовать Тертерскую ГЭС на Сарсангском водохранилище в Агдеринском районе, перекрытие доступа к проектным площадкам строительства ГЭС "Худаферин" и "Гыз галасы" на границе с Ираном, в Джебраильском районе, из-за чего реализация этих проектов задержалась на 30 лет". При этом, как отмечено в сообщении МИД Азербайджана, "армянская сторона выдала лицензии структурам, эксплуатировавшим Тертерскую ГЭС в период оккупации, незаконно связала этот источник энергии со своей внутренней электросетью и получала от него дополнительную энергию для внутреннего потребления и доходы".

"Баку продолжит принимать меры для получения компенсации за нарушение Арменией суверенных прав на свои энергоресурсы", - сказано в сообщении на сайте МИД Азербайджана, которое перевел корреспондент "Кавказского узла".

Энергетическая хартия - межправительственная организация, регулирующая взаимоотношения между странами--ее членами в области энергетики, а также ряд документов, подчиняющих эти отношения определенным правилам. Организация основывается на принципах, заложенных в Европейской энергетической хартии, подписанной 17 декабря 1991 года в Гааге, говорится на сайте организации.

"Кавказский узел" ранее писал, что 12 ноября Международный суд ООН отклонил оба предварительных возражения Азербайджана по жалобе Армении на убийства и пытки армян в ходе карабахской войны 2020 года. МИД Азербайджана назвал ложными доказательства, представленные Арменией в иске против Азербайджана в Международный суд ООН.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.