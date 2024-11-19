Аналитики в Абхазии усомнились в попытках захвата телерадиокомпании

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Охранникам Абхазской государственной телерадиокомпании только показалось, что оппозиционеры пытались захватить здание, из-за чего они начали стрелять в воздух.

Как писал "Кавказский узел", 15 ноября противники инвестсоглашения с Россией заняли комплекс правительственных зданий в Сухуме и сообщили, что не покинут его до отставки президента Аслана Бжании. Ночью 18 ноября, по данным инфоцентра президента Абхазии, к зданию Абхазской государственной телерадиокомпании подъехали неизвестные, которых охранникам пришлось отгонять предупредительными выстрелами. Оппозиция опровергает участие в попытках захвата телерадиокомпании. Поздно вечером 18 ноября Бжания вновь заявил о попытках неизвестных проникнуть в гостелерадиокомпанию, а также в комплекс зданий МВД и СГБ.

Каких-либо столкновений возле здания Абхазской государственной телерадиокомпании в ночь с 17 на 18 ноября не было, заявили корреспонденту "Кавказского узла" глава союза журналистов Абхазии Руслан Хашиг, политолог Давид Дасания и глава ветеранской организации "Аруаа" Тимур Гулия.

Ни в самом здании, ни в огороженном дворе инцидентов не было, отметил Руслан Хашиг. «Я разговаривал с сотрудниками телевидения, они не знают, чтобы что-то было. В городе действительно была слышна стрельба, но с чем она была связана - мы не знаем», - подчеркнул он.

По данным Давида Дасания, перед инцидентом представители оппозиции поехали в отель "Виктория", который находится рядом с телецентром, там они встречали каких-гостей из России. «Охранники телецентр подумали, что они пришли навести порядок на телевидении, а оно ведет свои передачи необъективно, транслируя только точку зрения президента, - и начали на всякий случай стрелять в воздух», - подчеркнул политолог.

Тимур Гулия кратко назвал стрельбу «следствием хулиганства охраны телецентра».

Все опрошенные утверждают, что жертв и пострадавших при стрельбе не было.

Напомним, 16 ноября Аслан Бжания, который на фоне протестов уехал в родовое село Тамыш, заявил, что готов уйти в отставку, если протестующие покинут правительственное здание. Протестующие отклонили предложение Бжании назначить досрочные президентские выборы. Бжания обвинил участников протестов в попытке госпереворота.

Как развивался кризис в Абхазии, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Абхазия против инвестиционного соглашения с Россией". Материалы о ситуации собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Кризис в Абхазии".

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