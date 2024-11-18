Протесты в Сухуме привели к отмене туров из России

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Число отмен туров из России в Абхазию, по данным туроператоров, выросло втрое за три дня протестов в Сухуме.

Как писал "Кавказский узел", 15 ноября официальный представитель МИД Мария Захарова призвала граждан России не ездить в Абхазию. "МИД России вынужден рекомендовать российским гражданам воздержаться от поездок, включая туристические, в Абхазию", - сказала она.

15 ноября противники инвестсоглашения с Россией заняли комплекс правительственных зданий в Сухуме и сообщили, что не покинут его до отставки президента Аслана Бжании. Сегодня представители оппозиции призвали депутатов парламента вернуться к работе и подключиться к поиску выхода из политического кризиса. Несколько депутатов после совещания в парламенте отправились к Бжании, чтобы предложить встречу представителей властей и оппозиции. После встречи депутатов с Бжанией решено создать группу переговорщиков.

Более 100 тысяч жителей России запланировали отдых в Абхазии на лето 2025 года, но начали отменять туры из-за протестов, сообщила сегодня Ассоциация туроператоров России (АТОР), на публикацию которой обратила внимание "Лента.ру".

По словам представителя крупного туроператора, объем аннуляций туров в Абхазию значительно превышает стандартные показатели и 15-17 ноября вырос в три раза в сравнении с аналогичными днями неделей ранее.

«На данный момент у туроператоров в продаже еще есть достаточное количество альтернатив на российских курортах: в Анапе, Геленджике. Мы готовы возвращать стоимость туров в Абхазию и предлагать альтернативы», – приводятся в публикации слова вице-президента АТОР Сергея Ромашкина.

Количество аннуляций по направлению за выходные превышает стандартные показатели на 10%

При этом есть аннуляции туров и на ближайший период, но масштабы их не так заметны. «Количество аннуляций по направлению за выходные превышает стандартные показатели на 10%. Аннулируются заявки с заездами на ближайшие 2 недели, без штрафов», – приводятся в публикации слова сотрудника пресс-службы Национального туроператора АЛЕАН.

Напомним, 16 ноября Аслан Бжания, который на фоне протестов уехал в родовое село Тамыш, заявил, что готов уйти в отставку, если протестующие покинут правительственное здание. Протестующие отклонили предложение Бжании назначить досрочные президентские выборы. Бжания обвинил участников протестов в попытке госпереворота. Как развивался кризис в Абхазии, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Абхазия против инвестиционного соглашения с Россией".

Материалы о ситуации собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Кризис в Абхазии".

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