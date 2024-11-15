МИД России призвал воздержаться от поездок в Абхазию

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Гражданам России рекомендуется не ездить в Абхазию в связи с протестами. Внешнеполитическое ведомство России возложило ответственность за кризис на оппозицию.

Как писал "Кавказский узел", участники протестов против ратификации соглашения с Россией об инвестпроектах сломали решетки на окнах и вошли в здание парламента Абхазии. Наряду с отзывом соглашения протестующие требуют отставки президента. Администрация президента Абхазии сообщила, что в целях стабилизации обстановки готовит документ об отзыве из парламента законопроекта о ратификации инвестсоглашения с Россией. Выступления протестующих против ратификации соглашения с Россией об инвестпроектах не носят антироссийского характера, но неправильная риторика Москвы по этому поводу способна изменить ситуацию. Бжания проиграл раунд борьбы с оппозицией и может лишиться поста, считают опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. Бжания продемонстрировал неспособность обсуждать проблемы и договариваться, что привело к массовым протестам, в то же время оппозиция не упустила шанс попытаться добиться отставки Бжании или дискредитировать его в глазах России, подчеркнули политологи.

Участники протестов в Абхазии прорвались на площадь у здания парламента, возникли потасовки между силовиками и противниками инвестсоглашения с Россией, силовики использовали газ и дымовые шашки, также звучали выстрелы. Пострадали восемь человек. Протестующие окружили комплекс правительственных зданий, в том числе здание парламента и администрации президента. Сегодня утром заседание парламента началось на фоне акции протеста, организованной оппозицией, однако сессия не состоялась, так как депутаты не утвердили повестку.

В России с озабоченностью следят за событиями в соседней дружественной нам Абхазии, где вновь обострились внутриполитические противоречия, заявила сегодня официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Оппозиционные силы, к сожалению, не сочли возможным урегулировать разногласия с законной властью страны через цивилизованный взаимоуважительный диалог и вышли за рамки правового поля, спровоцировав эскалацию конфликта. В результате в республике сложилась кризисная ситуация, и это, вне зависимости от ее исхода, тормозит развитие Абхазии. В частности, очевидно, что сценарии, подобные нынешнему, отнюдь не способствуют привлечению зарубежных инвестиций, являющихся весомым фактором социально-экономического подъема республики", - приводятся ее слова в комментарии, опубликованном на сайте ведомства.

Захарова подчеркнула. что Россия не вмешивается "во внутренние процессы в Абхазии", но "рассчитывает, что возникшая ситуация будет урегулирована исключительно мирным политическим путем" на основании закона.

Она призвала граждан России не ездить в Абхазию. "МИД России вынужден рекомендовать российским гражданам воздержаться от поездок, включая туристические, в Абхазию. Тем россиянам, которые временно находятся в этом государстве, важно проявлять повышенную осмотрительность, не приближаться к местам беспорядков, а при возможности – выехать из страны", - заявила Захарова.

Напомним, 11 ноября силовики в Сухуме задержали пятерых противников инвестсоглашения с Россией. После требований отпустить задержанных произошли стычки местных жителей с силовиками у Службы госбезопасности. Жители Сухума перекрыли мосты на въездах в город, требуя освободить задержанных. Движение было открыто вечером 12 ноября после того, как противники инвестсоглашения вышли на свободу.

7 октября в парламенте Абхазии на обсуждении соглашения с Россией об инвестициях многие депутаты высказались против одобрения документа. После этого он был направлен на согласование в профильные ведомства. 11 октября опрошенные "Кавказским узлом" аналитики усомнились в том, что власти учтут доводы оппозиции. 30 октября неожиданно для общественности министр экономики Абхазии подписал соглашение об инвестициях.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.