Протестующие обвинили власти Абхазии во лжи

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Протестующие вновь перекрыли Кодорский мост из-за того, что ранее данные обещания представителями властей освободить задержанных не были выполнены.

Как писал "Кавказский узел", силовики в Сухуме 11 ноября задержали пять человек, участвовавших в собрании общественности Гудаутского района. После требований отпустить задержанных произошли стычки местных жителей с силовиками у Службы госбезопасности. Протестующие перекрыли Гумистинский, Нижний Гумистинский и Кодорский мосты на въездах в Сухум. Административные здания оцеплены военными. Президент Абхазии Аслан Бжания выступил с обращением к гражданам. Он заявил, что жители села Адзюбжа разблокировали дорогу после переговоров с представителями властей.

Генпрокурор Абхазии Адгур Агрба заявил, что активисты были задержаны за "противоправные действия в отношении депутата парламента, сопровождавшиеся нецензурной бранью". Также он отметил, что родственники задержанных и оппозиционеры пытались проникнуть в здание Службы госбезопасности, чтобы освободить их. Позднее было опубликовано видео конфликта.

Спустя два часа после разблокирования Кодорского моста "договоренность отпустить незаконно удерживаемых представителей оппозиции не соблюдается". В связи с этим Кодорский мост снова заблокирован, пишет телеграм-канал "Нужная газета", насчитывающий 4 417 подписчиков.

Герой Абхазии Леван Микаа, комментируя выступление Бжании, заявил, что данное властью обещание - ложь. "Кодорский мост не смогли разблокировать силовым путем, было дано обещание отпустить политзаключенных, но эта была ложь", - сказал он на видео, опубликованном в телеграмм-канале "D News Абхазия" (число подписчиков которого превышает 13 900).

Микаа также заявил, что "автомобили скорой помощи могут проезжать через Гумистинский мост".

Публицист Дмитрий Мушба возложил ответственность за происходящее в республике на власти.

"Власть ослепляет, она способна сделать человека безумным. А когда в человеке сидит обида, и он при этом получает в руки неограниченную власть, это неизбежно приводит к трагедии. Сегодня до этого не дошло, но ответственность за ситуацию в первую очередь лежит на президенте, его сообщниках, проталкивающих аферистические схемы в парламенте, и оголтелых силовиках, нарушающих законы", - заявил Мушба.

По его мнению, "люди, управляющие страной, слишком много времени проводят вдали от Абхазии и совершенно перестали понимать психологию своего народа",

"Абхазов можно обмануть, что уже было, и не раз, но запугать опричниками с дубинками и автоматами едва ли. Человек, опирающийся на деньги и грубую силу, никогда ещё не снискал в Абхазии уважения. Хотя, власть, видимо, к уважению сегодня особенно не стремится, полагая, что всех можно купить или запугать. Но это не так. И никому, даже за самым высоким забором не стоит забывать, кто он и откуда вышел. Не стоит недооценивать свой народ. Надеюсь, эта ситуация вскоре разрешится и заложников отпустят на свободу, но именно сегодня необходимо подумать о том, что будет дальше? Сколько ещё людей, высказывающих критику власти, под надуманным предлогом посадят в тюрьму в будущем? Сможем ли мы чувствовать себя в безопасности в милицейском государстве? Для меня ответ очевиден", - написал он в своем телеграм-канале.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.