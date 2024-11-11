RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
00:50, 11 ноября 2024

Оппозиционер выдворен с заседания ЦИК Грузии после критики

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На заседании, где обсуждались жалобы на результаты парламентских выборов, оппозиционер Лаша Парулава назвал руководство ЦИК фальсификаторами и был выдворен приставами.

Как писал "Кавказский узел", выборы в парламент Грузии прошли 26 октября. Оппозиционеры отказались признавать итоги выборов и заявили, что будут бойкотировать работу парламента. Отказалась признать итоги выборов и президент Саломе Зурабишвили.

10 ноября оппозиция и ее сторонники призвали на митинге в Тбилиси провести международное расследование нарушений на выборах в парламент.

В ЦИК Грузии 10 ноября состоялось обсуждение жалоб на результаты парламентских выборов, на котором присутствовали, в том числе представители оппозиции. Глава Центризбиркома удалил одного из представителей объединения "Единство - Национальное движение" Лашу Парулаву, пишет "Спутник-Грузия".

Во время заседания Парулава обратился к председателю ЦИК Георгию Каландаришвили и секретарю Георгию Джавахишвили, назвав прошедшие выборы "российской спецоперацией". "Демократия в стране была аннулирована, политические объединения были распущены, и за это несете ответственность вы", - приводит его обращение издание.

Парулава также назвал представителей ЦИК "фальсификаторами, которые захватили эти выборы". После этих слов ему сначала сделали предупреждение, затем отключили микрофон, затем председатель выдворил его из зала.

После этого обсуждение жалоб продолжилось, ЦИК не удовлетворил иски НПО "Ассоциация молодых юристов" и "Наш голос" об аннулировании результатов выборов.

Требование наблюдателей отменить результаты выборов на 1131 участке назвал обоснованным старший советник Норвежского Хельсинкского комитета Оге Боркгревинг, возглавлявший миссию НХК в Грузии во время голосования на парламентских выборах. "На мой взгляд, грузинские наблюдатели за выборами проделали профессиональную и серьезную работу по сбору доказательств фальсификации выборов, и мы поддерживаем их требование", - рассказал он в интервью "Кавказскому узлу".

"Кавказским узлом" подготовлены справки "Парламентские выборы в Грузии" и "Программы ведущих оппозиционных партий Грузии". Материалы о парламентских выборах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Участники акции протеста в Тбилиси. 9 ноября 2024 года. Фото: "ИнтерпрессНьюс" https://www.interpressnews.ge/ru/article/164293-aktsiia-protesta-zavershilas-ispolneniem-gimnov-gruzii-i-evrosoiuza-na-ploshchadi-geroev
10 ноября 2024, 15:04
Участники протестов в Тбилиси потребовали международного расследования нарушений на выборах
Очередь к границе с Грузией. Фото "Кавказского узла".
10 ноября 2024, 06:46
Пробка из более 2000 машин образовалась на "Верхнем Ларсе"
09 ноября 2024, 20:05
Участники митинга в Тбилиси потребовали отменить итоги выборов
Участники шествия в Тбилиси с флагами Грузии и Евросоюза. Фото: "ИнтерпрессНьюс" https://www.interpressnews.ge/ru/article/164287-predstaviteli-oppozitsionnykh-partii-i-grazhdane-idushchie-ot-metro-mardzhanishvili-prishli-k-administratsii-prezidenta
09 ноября 2024, 18:14
Сторонники оппозиции провели два шествия в Тбилиси
Военно-Грузинская дорога. Фото Эммы Марзоевой для "Кавказского узла"
09 ноября 2024, 09:31
Более 1800 машин ожидают проезда через границу на "Верхнем Ларсе
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
23 сентября 2024, 12:52
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
19 августа 2024, 18:07
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
19 июня 2024, 14:48
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
15:01, 10 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
31
Причина падения Берлинской стены в мирной революции? Имхо, ложь и подмена понятий!
Фото
11:19, 8 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
19
Позор в Женеве, который Грузия и РФ не прекращают. Каждая - по своим причинам?
Фото
13:44, 6 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
15
Премьер Грузии одним из первых поздравил Трампа. "Цветущие сады" ожидаемо переобуваются :-)
Все блоги
Справочник
Коллаж "Кавказского узла". Фото Елены Синеок, "Юга.ру", https://www.instagram.com*/p/CpvOd_Ooaqf/, скриншот https://www.facebook.com*/photo/?fbid=946507415829604&set=pcb.2721689724815819 Дело Инала Джабиева: смерть в полиции, протесты и кризис

Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Вагон для высылки. Скриншот https://www.ekhokavkaza.com/a/2208860.html Депортация карачаевцев

Блогеры
Фото
15:01, 10 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
31
Причина падения Берлинской стены в мирной революции? Имхо, ложь и подмена понятий!
Фото
13:01, 10 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
21
Трамп не сможет сделать то, чего не смог Байден? Для Украины, Грузии итд
Фото
10:13, 9 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
23
Власти Грузии о "друзьях": они участвовали в избирательной кампании на стороне оппозиции и проиграли
Фото
13:56, 8 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
34
ЦИК Грузии вновь уличил НПО во лжи. Женский вопрос, кривляния и спекуляции
Фото
11:19, 8 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
19
Позор в Женеве, который Грузия и РФ не прекращают. Каждая - по своим причинам?
Аналитика
08 ноября 2024, 11:35
В октябре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе погибли 4 человека
Предвыборный билборд с критикой грузинской оппозиции на улице в Кутаиси. Фото Беслана Кмузова для "Кавказского узла".
05 ноября 2024, 18:49
Оге Боркгревинг: тайна и свобода выборов в Грузии скомпрометированы
Темы дня
Указатель в Иловле. Кадр из видео https://www.youtube.com/watch?v=h2grfsq00do
10 ноября 2024, 19:00
Участники схода в Иловле выступили за прозрачные выборы главы района

Владимир Путин и Аслан Ирасханов. Фото: ИА "Грозный-информ" https://www.grozny-inform.ru/news/society/166136/
10 ноября 2024, 13:06
Чеченские СМИ сообщили о встрече Путина с Ирасхановым

Участники шествия в Тбилиси с флагами Грузии и Евросоюза. Фото: "ИнтерпрессНьюс" https://www.interpressnews.ge/ru/article/164287-predstaviteli-oppozitsionnykh-partii-i-grazhdane-idushchie-ot-metro-mardzhanishvili-prishli-k-administratsii-prezidenta
09 ноября 2024, 18:14
Сторонники оппозиции провели два шествия в Тбилиси

Помещение школы в поселке Борадигях. Фото: Turan https://turan.az/ru/obshhestvo/ziteli-boradigiaxa-poprosili-pomoshhi-u-rukovodstva-strany-786752
09 ноября 2024, 13:19
Жители азербайджанского поселка пожаловались на аварийное состояние школы

Жители Краснодара потребовали пересмотреть новый проект генплана
Жители Краснодара потребовали пересмотреть новый проект генплана
Ереван: участники акции памяти рассказали истории репрессированных родных
Ереван: участники акции памяти рассказали истории репрессированных родных
Акция в Тбилиси: что требуют протестующие
Акция в Тбилиси: что требуют протестующие
Грузия протестует: последний шанс стать Европой
Грузия протестует: последний шанс стать Европой
Сельчане полгода ждали компенсации после наводнения в Армении
Сельчане полгода ждали компенсации после наводнения в Армении
Wildberries: смогут ли кадыровцы избежать кровной мести?
Wildberries: смогут ли кадыровцы избежать кровной мести?
Показать больше