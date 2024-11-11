Оппозиционер выдворен с заседания ЦИК Грузии после критики

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На заседании, где обсуждались жалобы на результаты парламентских выборов, оппозиционер Лаша Парулава назвал руководство ЦИК фальсификаторами и был выдворен приставами.

Как писал "Кавказский узел", выборы в парламент Грузии прошли 26 октября. Оппозиционеры отказались признавать итоги выборов и заявили, что будут бойкотировать работу парламента. Отказалась признать итоги выборов и президент Саломе Зурабишвили.

10 ноября оппозиция и ее сторонники призвали на митинге в Тбилиси провести международное расследование нарушений на выборах в парламент.

В ЦИК Грузии 10 ноября состоялось обсуждение жалоб на результаты парламентских выборов, на котором присутствовали, в том числе представители оппозиции. Глава Центризбиркома удалил одного из представителей объединения "Единство - Национальное движение" Лашу Парулаву, пишет "Спутник-Грузия".

Во время заседания Парулава обратился к председателю ЦИК Георгию Каландаришвили и секретарю Георгию Джавахишвили, назвав прошедшие выборы "российской спецоперацией". "Демократия в стране была аннулирована, политические объединения были распущены, и за это несете ответственность вы", - приводит его обращение издание.

Парулава также назвал представителей ЦИК "фальсификаторами, которые захватили эти выборы". После этих слов ему сначала сделали предупреждение, затем отключили микрофон, затем председатель выдворил его из зала.

После этого обсуждение жалоб продолжилось, ЦИК не удовлетворил иски НПО "Ассоциация молодых юристов" и "Наш голос" об аннулировании результатов выборов.

Требование наблюдателей отменить результаты выборов на 1131 участке назвал обоснованным старший советник Норвежского Хельсинкского комитета Оге Боркгревинг, возглавлявший миссию НХК в Грузии во время голосования на парламентских выборах. "На мой взгляд, грузинские наблюдатели за выборами проделали профессиональную и серьезную работу по сбору доказательств фальсификации выборов, и мы поддерживаем их требование", - рассказал он в интервью "Кавказскому узлу".

"Кавказским узлом" подготовлены справки "Парламентские выборы в Грузии" и "Программы ведущих оппозиционных партий Грузии". Материалы о парламентских выборах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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