Заключенный ставропольской колонии осужден за вербовку в ряды террористов

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К 18 годам лишения свободы приговорил суд заключенного ставропольской колонии, который вступил в террористическую организацию и завербовал двух других заключенных.

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговори заключенному одной из ставропольских колоний, признав его виновным в участии в деятельности террористической организации и вербовке в ее ряды.

По данным следствия, житель одной из соседних республик Фируз Джаборов, который отбывает наказание в колонии №1, в апреле прошлого года решит вступить в запрещенную в России террористическую организацию. Он также завербовал в ее ряды двух других заключенных, пишет 8 ноября 1777.ru со ссылкой на пресс-службу ставропольского краевого управления ФСБ.

Суд признал мужчину виновным по всем предъявленным обвинениям и приговорил к 18 годам лишения свободы. Первые три года он проведет в тюрьме, оставшийся срок - в колонии строгого режима, информирует "Блокнот-Ставрополь".

Ранее "Кавказский узел" писал, что 16-летний школьник в Ставропольском крае был обвинен по статье о призывах к терроризму. По версии следствия, в ночь с 3 на 4 апреля подросток расклеивал листовки с текстом о событиях в Буче. Кроме того, в них была ссылка на телеграм-канал организации, признанной в России террористической. Позднее его также обвинили в склонении друга к участию в террористической организации.