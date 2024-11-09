Мобилизованный из Краснодарского края получил срок за неявку на службу

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Новороссийский гарнизонный военный суд приговорил мобилизованного Дениса Сергеева к шести годам колонии строгого режима за отсутствие в части более года.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября 2022 года в УК РФ были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Ужесточение законодательства после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части или дезертирство, указали правозащитники.

Военный суд в Новороссийске вынес приговор мобилизованному Денису Сергееву по делу о самовольном оставлении места службы. По версии следствия и суда, 22 февраля 2023 года после окончания лечения и выписки из медицинского учреждения Сергеев "уклонился от службы". 27 мая 2024 года его задержали сотрудники ГИБДД при выезде из села Архипо-Осиповка, сообщил 8 ноября "Коммерсант".

В суде Сергеев частично признал вину, пояснив, что "хотел лишь временно отдохнуть и в последующем вернуться к месту службы". Мать Сергеева рассказала, что приехав домой сын сообщил, что уволился с военной службы. Все это время мужчина проживал в доме матери, помогал ей по хозяйству и занимался воспитанием своих детей.

Военный суд учел, что Сергеев несудим, участвовал в военной операции и имеет положительные характеристики, а также раскаялся в содеянном и желает дальше продолжить военную службу, в том числе в зоне СВО. Также суд учел, что у него есть дети, и неработающие жена и мать. В итоге суд приговорил Сергеева к шести годам колонии, указано в сообщении.

"Кавказский узел" также писал, что апелляционная инстанция оставила в силе приговор жителю Кубани Дмитрию Мартыненко, осужденному на пять лет и три месяца колонии за самовольное оставление части. Окончание срока контракта не является основанием для прекращения службы, заявил судья.

Напомним, после объявления "частичной мобилизации" военнослужащие-контрактники потеряли возможность разорвать контракт до ее окончания. Иски военнослужащих, которые добиваются увольнения в связи с истечением срока контракта, гарнизонные суды на юге России отказываются удовлетворять, ссылаясь на указ о мобилизации.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

При этом 12 декабря 2023 года военный суд в Майкопе, приговорив к пяти годам колонии мобилизованного Владимира Литенкова за то, что тот самовольно оставил часть в июне 2023 года, подчеркнул, что "в Российской Федерации объявлена частичная мобилизация, которая в период совершения Литенковым преступления не была окончена".

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