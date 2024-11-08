Сотрудники театра в Ереване объявили сидячую забастовку

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Протестующие сотрудники ереванского театра "Гой" потребовали от властей возобновить работу учреждения, приостановленную после объединения его с другим театром.

Как писал "Кавказский узел", 15 января сотрудники театра "Гой" провели у здания министерства образования, науки, культуры и спорта Армении акцию протеста против объединения учреждения с другим театром и увольнения директора.

По решению правительства Армении театр "Гой" был присоединен к Государственному академическому театру имени Габриэла Сундукяна. Директор театра "Гой" оспорил в суде это решение, однако в январе его уволили и назначили нового руководителя театра.

Актеры театра «Гой» проводят сидячую забастовку у здания театра имени Сундукяна в Ереване. Они требуют от министерства образования, науки, культуры и спорта возобновить деятельность театра, сообщает сегодня "Новости-Армения".

Мы требуем скорейшего решения проблемы

«Мы требуем скорейшего решения проблемы. В частности, возобновления работы театра «Гой», пока проблема не будет окончательно решена судом и правоохранительными органами», - приводит издание заявление коллектива театра.

Коллектив театра начал протесты 7 ноября, минувшей ночью полицейские не разрешили протестующим установить палатки, сообщает сегодня Armenia Today.

Сотрудники театра сообщили, что пришли к согласию с полицией и убрали палатки, но сидячую забастовку продолжают, чтобы «донести свой голос и позицию, а не идти на конфликты».

«Мы давно предложили дождаться решения суда, но Минкульт и Национальный академический театр имени Габриэла Сундукяна не ждут. Мы требуем временного решения, пока суд и другие компетентные органы не примут окончательное решение по вопросу», – цитирует издание слова представителя театра.

Ранее, 29 октября, коллектив театра провел акцию с требованием к суду в ускоренном режиме рассмотреть апелляционные жалобы, которые позволят театру возобновить работу. 2 ноября пресс-служба театра сообщила, что Минюст подтвердил безосновательность приостановки деятельности «Гоя». Театр должен был возобновить свою работу 4 ноября, однако этого не произошло, пишет издание.

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