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14:48, 8 ноября 2024

Сотрудники театра в Ереване объявили сидячую забастовку

Пикет сотрудников ереванского театра "Гой". Фото: https://www.7or.am/ru/news/view/268225/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Протестующие сотрудники ереванского театра "Гой" потребовали от властей возобновить работу учреждения, приостановленную после объединения его с другим театром.

Как писал "Кавказский узел", 15 января сотрудники театра "Гой" провели у здания министерства образования, науки, культуры и спорта Армении акцию протеста против объединения учреждения с другим театром и увольнения директора.

По решению правительства Армении театр "Гой" был присоединен к Государственному академическому театру имени Габриэла Сундукяна. Директор театра "Гой" оспорил в суде это решение, однако в январе его уволили и назначили нового руководителя театра.

Актеры театра «Гой» проводят сидячую забастовку у здания театра имени Сундукяна в Ереване. Они требуют от министерства образования, науки, культуры и спорта возобновить деятельность театра, сообщает сегодня "Новости-Армения".

Мы требуем скорейшего решения проблемы

«Мы требуем скорейшего решения проблемы. В частности, возобновления работы театра «Гой», пока проблема не будет окончательно решена судом и правоохранительными органами», - приводит издание заявление коллектива театра.

Коллектив театра начал протесты 7 ноября, минувшей ночью полицейские не разрешили протестующим установить палатки, сообщает сегодня Armenia Today.

Сотрудники театра сообщили, что пришли к согласию с полицией и убрали палатки, но сидячую забастовку продолжают, чтобы «донести свой голос и позицию, а не идти на конфликты».

«Мы давно предложили дождаться решения суда, но Минкульт и Национальный академический театр имени Габриэла Сундукяна не ждут. Мы требуем временного решения, пока суд и другие компетентные органы не примут окончательное решение по вопросу», – цитирует издание слова представителя театра.

Ранее, 29 октября, коллектив театра провел акцию с требованием к суду в ускоренном режиме рассмотреть апелляционные жалобы, которые позволят театру возобновить работу. 2 ноября пресс-служба театра сообщила, что Минюст подтвердил безосновательность приостановки деятельности «Гоя». Театр должен был возобновить свою работу 4 ноября, однако этого не произошло, пишет издание.

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Автор: "Кавказский узел"

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