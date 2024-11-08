Задержание Рабаданова вызвало возмущение в Дагестане

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Жители Дагестана выразили возмущение задержанием активиста Рамазана Рабаданова, выступавшего в защиту обвиняемых по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы.

Как писал "Кавказский узел", сын задержанного в Дагестане активиста Рамазана Рабаданова записал из зоны военной операции обращение к Путину с просьбой разобраться в случившемся.

7 ноября глава Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев сообщил, что вечером 6 ноября силовиками на улице в Махачкале был задержан активист Рамазан Рабаданов, который собирался ехать в Ставропольский и Краснодарский край для наблюдения за ходом судебных процессов по "аэропортовскому делу". По информации, которую Рабаданов озвучил своей семье, к нему подошли и подложили ему в куртку гранату.

Сегодня адвокаты "начинают работу" по защите Рабаданова, сообщил в своем телеграм-канале Шамиль Хадулаев. "Семье Рамазана Алибековича сейчас очень трудно, особенно тяжело его сыну Ильясу, находящемуся на СВО. Считаю это происшествие недоразумением", - написал он.

Хадулаев отметил, что за 7 ноября ему поступило "более двухсот звонков", так как "вся общественность Дагестана […] взбудоражена новостью о задержании" Рамазана Рабаданова, поскольку тот "реально очень уважаемый человек в Дагестане".

Такие вещи требуют немедленного и тщательного разбирательства

С критикой в адрес силовиков в связи с задержанием Рабаданова выступил 7 ноября активист движения "Город наш", юрист из Махачкалы Арсен Магомедов. "Такие вещи требуют немедленного и тщательного разбирательства. Недопустимо, чтобы в демократической стране происходило подбрасывание гранат, особенно таким значимым общественникам", - написал он в своем телеграм-канале.

Он подчеркнул, что задержание Рабаданова воспринимается в контексте "аэропортовского дела". "Задержание дяди Рамазана (так Рабаданова называют в Дагестане. – Прим. "Кавказского узла") таким образом (с подкинутой гранатой), если это правда, помимо вопиющего нарушения закона, еще и является серьезнейшим проигрышем ответственных чиновников (я бы даже сказал государства) в вопросе обоснованности и легитимности аэропортовских процессов. […] Вместо того, чтобы попытаться публично полемизировать с дядей Рамазаном, его просто сажают, тем самым создавая ему ореол «мученика за правду» и проигрывая вчистую сами (в этой правде). И после этого любые приговоры любых судов по аэропортовскому делу будут рассматриваться через эту призму: невиновному защитнику аэропортовских подбросили гранату, а значит все аэропортовские невиновны", - поделился мнением юрист.

Рамазан один из немногих людей, которые хоть как-то пытаются защитить права дагестанцев

Высказывание жителя Дагестана в защиту Рабаданова опубликовал 7 ноября в своем телеграм-канале "Черновик", не указав имя автора обращения. "По поводу задержания Рамазана Рабаданова, который за время своей деятельности стал всем нам дядей. В некоторых вещах с ним не согласен, но все равно он дядька. Дядя Рамазан один из немногих людей, которые хоть как-то пытаются защитить права дагестанцев. Он это делал максимально аккуратно, обходя все возможные углы. [...] Сейчас его арестовали и, получается, даже максимально аккуратно нельзя защищать права дагестанцев", - говорится в публикации.

Другой читатель издания заочно обратился к активистам. "Все отдельные общественники и общественные организации — ваш выход! Если вы сейчас не заступитесь и не вытащите Рабаданова, то вас всех по одному пересажают", - привело издание его слова.

В последнее время Рабаданов был известен своими правозащитными инициативами. В частности, он занимался организацией юридической и информационной помощи фигурантам так называемого "аэропортовского дела". Рабаданов помогал организовать сборы на адвокатов, а также намеревался сам посещать и освещать судебные процессы, пояснило издание.

Напомним, в суды Кубани и Ставрополья направлены 27 уголовных дел о беспорядках в Махачкале в отношении 129 обвиняемых. Прокуратура 25 октября отчиталась, что семь дел против 37 обвиняемых уже рассматривают суды на Ставрополье, еще два дела с 14 фигурантами – суды Краснодарского края, а трое организаторов беспорядков находятся в федеральном розыске.

23 августа Армавирский горсуд приговорил пятерых подсудимых по делу о беспорядках к лишению свободы на сроки от шести лет и четырех месяцев до девяти лет. Суд вынес жесткий приговор, не имея доказательств вины подсудимых, заявили адвокаты и родные осужденных.

29 октября 2023 года в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. В беспорядках пострадало более 20 человек, в том числе девять полицейских. Что произошло в аэропорту Уйташ и как идет следствие, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Дело о погроме в аэропорту Махачкалы".

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