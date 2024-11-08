Решение об отправке на СВО нарушило соглашение с обвиняемым по делу Далгатова

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Решение суда в Махачкале, разрешившего Марату Бабаеву уехать в зону военной операции, вошло в противоречие с досудебным соглашением по делу о смерти задержанного Курбана Далгатова.

Как писал "Кавказский узел", 5 ноября Советский райсуд Махачкалы удовлетворил просьбу отпустить Марата Бабаева в зону военной операции на Украине. Родители Курбана Далгатова решили обжаловать это решение в Верховном суде Дагестана, а также обратиться к главе республики.

4 июля Следственный комитет объявил, что завершено следствие по делу 11 сотрудников Советского райотдела полиции Махачкалы, обвиняемых по делу о смерти задержанного махачкалинца Курбана Далгатова. Уголовные дела еще двух полицейских, заключивших досудебные соглашения, – Ислама Атавова и Марата Бабаева – выделены в отдельное производство, по ним уже идут судебные заседания, сообщила адвокат Мадина Алиева, представляющая интересы семьи погибшего.

Я говорила суду, что он таким образом нарушает досудебное соглашение

Суд принял решение вопреки возражениям стороны потерпевших, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Мадина Алиева. "Я говорила суду, что он таким образом нарушает досудебное соглашение [с Бабаевым], но суд все равно принял это решение. Мы обязательно будем обжаловать это. Пока я изучаю практику по этому вопросу", - сказала она 7 ноября.

Она пояснила, что в случае отъезда Бабаева в зону военной операции может возникнуть проблема с оглашением его показаний на процессе. «Есть ссылка на закон, согласно которому нет практики оглашения показаний людей, ушедших на СВО. Хотя коллеги-адвокаты говорили мне, что сейчас есть практика оглашения таких показаний», - заявила она.

Впрочем, по словам Алиевой, показания Бабаева – не единственное доказательство для обвинительного приговора остальным полицейским. «Есть и другие показания и свидетельства», - заметила она.

В причастности к смерти Курбана Далгатова обвинены 13 полицейских: замначальника отдела уголовного розыска Арсен Абдулкадиров и его подчиненные. Им инкриминируется злоупотребление полномочиями с тяжкими последствиями и пытки, повлекшие смерть потерпевшего. В деле трое потерпевших: помимо Далгатова, были задержаны двое его знакомых, которых также пытали. Ни один из обвиняемых не признал вину. Председатель ОНК Дагестана Шамиль Хадулаев, который следит за ходом процесса, рассказал 22 октября, что из 13 обвиняемых 12 находятся под стражей, а Марат Бабаев – "единственный, кто находится без меры пресечения".

По словам Алиевой, родственники Далгатова "в корне не согласны" с решением суда. «Остальные 12 подсудимых, находящихся под стражей, пока не подавали такие ходатайства. Но, если у Бабаева это получится, то, вполне вероятно, что все остальные постараются сделать это же, чтобы избежать наказания», - заметила адвокат.

Согласно российскому законодательству, если обвиняемый во время суда подает ходатайство об отправке на СВО, то мнение потерпевших не учитывается, отметил в комментарии корреспонденту "Кавказского узла" юрист Михаил Беньяш (включен в реестр иностранных агентов).

У арестованных, за исключением фигурантов дел о госизмене, терроризме, экстремизме и фейках про армию, есть возможность подписать контракт с Минобороны и оказаться в зоне военной операции, а их уголовное преследование сразу прекращается. Это уже привело к созданию "конвейера безнаказанности", констатировали правозащитники. "Можно совершить преступление, подписать контакт с Минобороны, отбыть какое-то время в зоне СВО, вернуться - и по новой", - сказал, в частности, Максим Ведаправ.

Напомним, в октябре родственники Курбана Далгатова потребовали отменить досудебное соглашение с одним из обвиняемых - Исламом Атавовым. Бывший силовик в суде преуменьшает свою роль в пытках Далгатова, сообщила Мадина Алиева.

Согласно материалам дела, Ислам Атавов играл "значительную роль" в пытках Курбанова, сообщила 6 июля "Кавказскому узлу" Мадина Алиева. "Бабаев занимался двумя другими задержанными, ударил их по разу, но больше участия в пытках не принимал. По показаниям свидетелей, в дальнейшем он вышел из кабинета и наблюдал за пытками Курбана Далгатова", - рассказала она.

20 января 2023 года, перед задержанием 35-летнего Курбана Далгатова, на улице произошел конфликт между двумя мужчинами. Один из них, по версии полиции, выстрелил в оппонента и скрылся с помощью Далгатова. Курбан Далгатов был найден и задержан. В отделе полиции у него ухудшилось самочувствие, ему оказали первую помощь и доставили в больницу, однако врачи констатировали смерть. Родственники заявили, что Далгатов умер от удушья, которое возникло после того, как ему "были нанесены удары током в область сердца". Мужчина получил травмы перед смертью, подтвердило МВД.

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