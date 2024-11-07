Великобритания ввела санкции в отношении Бибилова

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Власти Великобритании ввели ограничения в отношении бывшего президента Южной Осетии Анатолии Бибилова, поскольку считают его причастным к дестабилизации на Укриане.

Как информировал "Кавказский узел", Анатолий Бибилов являлся президентом Южной Осетии с 2017-го по 2022-й годы.

Власти Великобритании ввели санкции в отношении Анатолия Бибилова.

Бибилов причастен или был причастен к дестабилизации Украины или подрыву или угрозе территориальной целостности, суверенитета или независимости Украины, привело сегодня РИА "Новости" сообщение Минфина Великобритании.

Напомним, в 2019 году Анатолий Бибилов предложил парламенту принять новый закон о государственной границе и новую карту республики. В 2022 году это привело к попытке его импичмента.

С августа 2020 года имя Бибилова жители Южной Осетии связывают со смертью отца троих детей Инала Джабиева запытанного силовиками, отмечается в биографической справке об Анатолии Бибилове, опубликованной на "Кавказским узле".

Инал Джабиев умер в августе 2020 года после задержания по делу о покушении на главу МВД Южной Осетии Игоря Наниева. Дело о смерти Инала Джабиева Цхинвальский горсуд рассматривает с октября 2023 года. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Дело Инала Джабиева: смерть в полиции, протесты и кризис".

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