Ставрополец заподозрен в подрыве железной дороги

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики задержали жителя Ставропольского края по подозрению в подрыве железной дороги в Башкортостане, в результате которого с рельсов сошли 22 вагона с углем.

По данным источника, силовики задержали 31-летнего жителя Ставропольского края Ивана И., и возбудили в отношении него уголовное дело о диверсии.

Речь идет о подрыве железной дороги в Башкортостане на железнодорожном перегоне между станциями Дема и Черниковка, передал сегодня телеграм-канале "Astra".

Жителя Ставрополья, по данным другого источника, силовики задержали 5 ноября, а подрыв железной дороги был совершен в ночь на 3 ноября, сообщил сегодня телеграм-канал "Baza".

В результате взрыва с рельсов сошло 22 вагона грузового поезда, груженых углем. Погибших и пострадавших нет. Инцидент произошел около 01.20 мск на перегоне Пост 28 км — Пост 21 км участка Иглино — Дема Куйбышевской железной дороги, сообщил 3 ноября "Интерфакс" со ссылкой на прокуратуру.

"Кавказский узел" также писал, что 28 августа суд в Ростове-на-Дону приговорил к четырем с половиной годам колонии гражданина Украины Андрея Марценюка, признав его виновным в подготовке поджога военкомата в Ставрополе.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.