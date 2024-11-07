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09:38, 7 ноября 2024

Дело о массовой драке в Афипском дошло до суда

Потасовка на улице. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Следователи передали в суд дело о массовой драке в поселке Афипский Северского района Кубани, в которой приняли участие 11 работников нефтезавода, прибывших из других регионов, и один местный житель.

Как информировал "Кавказский узел", 9 сентября МВД сообщило, что 12 участников массовой драки в поселке Афипском (11 работников нефтезавода, прибывших из других регионов, и один местный житель) приговорены к административным арестам на сроки от двух до семи суток за неподчинение силовикам. Кроме того, заключен под стражу уроженец Чечни, которого следователи считают активным участником драки. Он подозревается по уголовному делу о хулиганстве.

По версии следствия, в ночь на 7 сентября приезжий и двое его знакомых около Дома культуры на улице Победы в поселке Афипском Северского района спровоцировали конфликт с мужчиной и женщиной. В результате они избили местного жителя, нанеся вред его здоровью средней степени тяжести. Также приезжий ударил женщину кулаком в область груди. На место были вызвали силовики.

Двое участников конфликта скрылись, уголовное дело в отношении них выделено в отдельное производство, и они объявлены в розыск. Приезжий заключен под стражу. В отношении обвиняемых возбуждено уголовное дело по статье о хулиганство, его материалы направлены в суд, сообщило 6 ноября следственное управление СКР по Краснодарскому краю.

Напомним, после массовой драки между приезжими и местными жителями администрация поселка Афипский приняла решение создать народную дружину, чтобы усилить охрану общественного порядка.

Ранее, 13 сентября, опрошенные "Кавказским узлом" аналитики высказали мнение, что ксенофобские настроения жителей Кубани стали причиной массовой в Афипском.

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Автор: "Кавказский узел"

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