Наблюдатели сочли формальным расследование прокуратуры о нарушениях на выборах в Грузии

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В расследовании фальсификаций на парламентских выборах в Грузии, которое проводит прокуратура, оказались не учтены доказательства нарушений, собранные наблюдателями.

Как писал "Кавказский узел", 29 октября Центризбирком Грузии призвал прокуратуру начать расследование заявления о фальсификации итогов выборов. Комиссия пожаловалась, что после объявления результатов выборов стала "объектом особых нападок и необоснованной критики" со стороны представителей партий, участвовавших в выборах. На следующий день прокуратура отчиталась о возбуждении уголовного дела. Наблюдательная миссия "Мой голос" заявила о включенности Центризбиркома Грузии в фальсификацию результатов парламентских выборов. "Мой голос" призвал прокуратуру расследовать действия руководителей ЦИК в связи с массовыми нарушениями на парламентских выборах

Оге Боркгревинг, старший советник Норвежского Хельсинкского комитета, возглавлявший миссию НХК в Грузии во время голосования на парламентских выборах 26 октября, назвал легитимным требование коалиции “Мой голос” отменить результаты выборов на 1131 участке в отношении 417 тысяч избирателей. "На мой взгляд, грузинские наблюдатели за выборами проделали профессиональную и серьезную работу по сбору доказательств фальсификаций выборов, и мы поддерживаем их требование", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Миссия наблюдателей "Мой голос" 6 ноября призвала прокуратуру провести расследование фальсификации выборов 26 октября. Прокуратура начала расследование 30 октября на основании обращения Центральной избирательной комиссии, ранее не реагируя на обнародование нарушений наблюдателями – фото и видео доказательств нарушений, отражающих изъятие у избирателей документов, подтверждающих личность, незаконную обработку и использование личных данных, нарушение тайны голосования и голосование по чужим документам и чужих личных номеров (каждому гражданину Грузии присвоен личный номер), насилие в отношении наблюдателей и давление на избирателей.

"Несмотря на поданные многочисленные жалобы, в том числе и от коалиции, расследование по изъятию документов, давлению, подкупу избирателей и сбору их личных данных не начато В ответ на наши многочисленные заявления о своевременном реагировании по фактам, содержащим признаки преступления, сегодня прокуратура допросила в присутствии судьи пресс-спикера миссии "Мой голос" Лонду Толорая. Возможно для дачи показаний вызовут и других представителей коалиции», - говорится в сообщении миссия, направленном корреспонденту «Кавказского узла».

Миссия обратила внимание, что из вопросов, которые задавали Толорая, можно сделать вывод, что прокуратура не ставит цели провести объективное и эффективное расследование, своевременно получить информацию, а лишь "укрепить результаты выборов, объявленные ЦИК". При существующих условиях и при наличии воли к расследованию, вместе со своевременным началом расследования необходимо найти и изучить доказательства, отражающие преступление, идентифицировать людей, изображенных в фото- и видеоматериалах, свидетелей и незамедлительно их допросить, так как есть вероятность оказания на них давления", - указали наблюдатели.

Действия прокуратуры подтверждают, что ее цель - затянуть расследование, препятствовать деятельности миссии и оказать давление на ее представителей.

Выборы в парламент Грузии прошли 26 октября. Оппозиционеры отказались признавать итоги выборов и заявили, что будут бойкотировать работу парламента. Отказалась признать итоги выборов и президент Саломе Зурабишвили.

"Кавказским узлом" подготовлены справки "Парламентские выборы в Грузии" и "Программы ведущих оппозиционных партий Грузии". Материалы о парламентских выборах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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