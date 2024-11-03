Конфликт Хамзаева и Попова вышел за рамки депутатской этики

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Депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев известен в Дагестане эпатажным поведением, и его конфликт с коллегой Евгением Поповым по поводу запрета хиджабов в школах вышел за рамки депутатской этики, констатировали журналисты и политолог.

Как писал "Кавказский узел", депутат Госдумы и телеведущий Евгений Попов заявил, что получил угрозы от депутата от Дагестана Бийсултана Хамзаева за то, что Попов в телеэфире поддержал критику в адрес Хамзаева за его позицию о запрете хиджабов в школах Владимирской области. В свою очередь Хамзаев заявил, что Попову "нужно вести себя более профессионально, а если быть точнее, по-мужски". "Если есть вопросы, пусть задает в лицо, а не за спиной разгоняет шум по трубам прямого эфира. Тем более, сидит в трех креслах справа от меня", - сказал он.

Власти Владимирской области запретили носить в образовательных учреждениях одежду, «демонстрирующую религиозную принадлежность». Политические и религиозные деятели республик Северного Кавказа потребовали отменить запрет, а Бийсултан Хамзаев назвал чиновников Владимирской области «идиотами», говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о запрете хиджаба в школах Владимирской области". О том, какие в стране ранее предпринимались попытки запрета на ношение религиозной одежды в школах и вузах, можно прочитать в справке "Главное о новой попытке запретить хиджабы в России".

Конфликт между Бийсултаном (упоминается в СМИ также как Султан) Хамзаевым и его коллегой Евгением Поповым прокомментировали "Кавказскому узлу" главный редактор РИА "Дербент" Милрад Фатуллаев, журналист дагестанского издания "Новое дело" Идрис Юсупов (включен в реестр иностранных агентов и оспорил это решение в суде) и дагестанский политолог, зампредседателя президиума Российского конгресса народов Кавказа Деньга Халидов.

Милрад Фатуллаев уверен, что происходящее между Хамзаевым и Поповым не соответствует депутатской этике, как и высказывание Хамзаева в адрес областных чиновников.

"Это недопустимый уровень взаимоотношений депутата Госдумы с региональными властями Владимирской области. В данном случае не так важно, он от Дагестана или, скажем, от Камчатки. Существует внутридумский и внутрифракционный регламент, каким образом эти вопросы решаются. У депутата в частном порядке, как у отдельно взятого избранника от народа, есть свои механизмы, возможности и полномочия. Например, депутатский запрос в различные органы власти, правоохранительные органы. Далее этот вопрос решается на основе законодательства через определенные ведомства. Или же он обращается в Госдуму через свою фракцию, чтобы изменить какую-то ситуацию. Если депутат видит, что решение властей Владимирской области нарушает закон, то он обращается в прокуратуру. Если этого нет, и он считает, что данная ситуация является вредной, он должен выходить с законодательной инициативой или обсудить проблему в стенах Госдумы. Эти механизмы не были использованы, он вышел на эмоциональный разговор под камеры и получил соответствующие оценки от своих коллег и обвинения в том, что он хочет хайпа", - сказал журналист.

Сам Бийсултан Хамзаев отказался отвечать на вопрос, действительно ли он высказал угрозы Попову, но отметил, что все противоречия между депутатами одной фракции должны разрешаться внутри Госдумы, сообщило 31 октября издание "Подъем". «Мы члены фракции “Единой России”. Если у Попова, у Иванова, у Магомедова, Петрова, у любого другого есть вопросы к моей работе — у нас очень авторитетный руководитель фракции. Он может пойти обратиться туда, без лишнего шума, информационных сотрясений или любых других действий. Я считаю, что это было бы профессионально. Надо любому не забывать: когда мы становимся депутатами Государственной думы — это наше основное место работы, а не телевидение. Надо внутри фракции разбираться, а не скандалы, интриги, расследования создавать», - привело слова Хамзаева издание.

Хамзаев еще до избрания депутатом Госдумы был известен экстравагантным поведением, отметил журналист. "Когда он возглавлял движение за трезвую Россию, которое сопровождалось рейдами в табачные и алкогольные магазины, торговые точки, расположенные вблизи детских садов и школ. Он был довольно активным в Дагестане и […] он именно на этой теме стал известен. Когда он уже стал депутатом Госдумы, то спектр тем, за которые он взялся, чтобы защитить и уберечь россиян, резко расширился: искусство, религия, воспитание, отношения мужчин и женщин, культура, аборты и так далее. Такое ощущение, что он хочет спасти россиян от всего плохого", - указал Фатуллаев.

В ноябре 2019 года Бийсултан Хамзаев, который в то время возглавлял движение "Трезвая Россия", вступил в словесный конфликт с Алексеем Навальным в Мосгордуме. Пользователи соцсетей, посмотревшие видеозапись перепалки, раскритиковали Хамзаева за манеру диалога и ненормативную лексику.

Фатуллаев добавил, что конфликт двух депутатов не ограничивается рамками их фракции. «Для меня очевидно, что Хамзаев и Попов давно друг друга недолюбливают. Скорее всего их конфликт находится на уровне антипатии друг к другу. Я не думаю, что они являются некими драйверами в "Единой России". Да, они очень заметные медийные фигуры. Но это выходит за рамки фракции», - отметил он.

Журналист Идрис Юсупов также считает, что взаимные словесные выпады Хамзаева и Попова вышли за рамки депутатской этики. «У нас много случаев, когда политики, государственные деятели используют оскорбительные высказывания, и кто-то считает это допустимым, а кто-то недопустимым. Это в целом вопрос личных оценок. Точно так же, как и в случае с Поповым, который в эфире назвал его [Хамзаева] "хайпожором". С точки зрения этики все это неправильно. […] Конфликт публичный, но, учитывая их статус, я думаю, разбираться они будут внутри фракции», - сказал он.

Хамзаев такой человек, который публично выступает с яркими заявлениями, иногда бескомпромиссными

По его мнению, Хамзаев всегда отличался резкими заявлениями. «По характеру Хамзаев такой человек, который публично выступает с яркими заявлениями, иногда бескомпромиссными и безапелляционными. Были вопросы по поводу его высказываний в адрес журналистов. Он может быть довольно резким в своих суждениях, что вызывает критику у журналистов, политиков. Он много появлялся на федеральных телеканалах, и его высказывания не раз вызывали большой резонанс. Сказать, что он с кем-то из местных политиков конфликтовал - нет, такого я не припомню. У него в свое время была даже стычка с Навальным», - отметил Юсупов.

В июне 2022 года Бийсултан Хамзаев в статусе депутата Госдумы адресовал резкие выражения дагестанским журналистам, особенно отметив «либеральные СМИ» и использовав ряд оскорбительных слов в их адрес. Оскорбительные выпады в адрес журналистов дагестанских изданий необоснованны и неуместны, указал после этого главный редактор "Нового дела" Гаджимурад Сагитов в публичном обращении к Хамзаеву.

Резкие, вызывающие заявления - это его стиль

На то, что Хамзаев и ранее отличался резкими и скандальными заявлениями, обратил внимание и Деньга Халидов. "У нас в Дагестане он известен был тогда, когда мы, общественники, здесь выступили против изменения в Конституцию республики, согласно которому глава Республики Дагестан снимает с себя ответственность за территориальную целостность республики. Нам тогда осенью 2022 года удалось незначительную часть депутатов убедить в нашей правоте, но в целом конституционное большинство было за эти изменения. Общественность была взбудоражена тогда. И вот в это время Хамзаев выступил против дагестанских общественников не просто неумело, а даже похабно, без соблюдения всяких правил кавказского этикета. Резкие, вызывающие заявления - это его стиль. Как говорят на современном языке, он хайпует", - рассказал Халидов.

В октябре 2022 года Бийсултан Хамзаев заявил, что поправки в Конституцию Дагестана - это ее "выравнивание" по отношению к Конституции России. Также он заявил, что "отдельная узколобая группа" пытается "раскочегарить эту тему". Депутат призвал силовиков проверить на наличие экстремизма и сепаратизма слова дагестанских активистов, критиковавших поправки в Конституцию. Экспертиза, проведенная силовиками, установила, что в словах активистов нет нарушений закона.

Для многих активистов в Дагестане Хамзаев "нерукопожатный депутат", добавил Халидов. "Это креатура главы республики, и вся его общественная деятельность – борьба против алкоголизма и прочее - это все мишура. […] Поэтому, для нас, общественников Дагестана, он персонаж довольно скандальный. Но это вовсе не означает, что мы симпатизируем Попову. Он для нас, мусульман Дагестана и Северного Кавказа в целом - весьма талантливый исламофоб, такой же "хайпожор", - рассказал он.

Халидов также высказал мнение, что происходящее между Хамзаевым и Поповым выходит за рамки депутатской этики, но предположил, что конфликт двух депутатов будет решен внутри фракции.

«Я думаю, публичная полемика вряд ли продолжится. Они решат это внутри фракции. В лучшем для него [Хамзаева] случае будет строгий выговор, а в худшем – его лишат мандата. Но обязательно найдутся защитники, учитывая, что Владимир Васильев, который ранее был главой Дагестана, сейчас руководитель фракции "Единой России". Он найдет какую-то формулу, которая устроит всех», - сказал Халидов.

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