Защита заявила о нарушении прав обвиняемых по делу Abzas Media

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Следствие не выдает арестованным журналистам Abzas Media копии видеозаписей, которые проходят по делу как доказательства. Адвокаты расценивают это как нарушение закона и прав обвиняемых на защиту.

Как писал "Кавказский узел", сотрудники интернет-издания Abzas Media Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы, Мохаммед Кекалов, Наргиз Абсаламова, Хафиз Бабалы и Эльнара Гасымова были арестованы по обвинению в контрабанде валюты из-за найденных в редакции при обыске 40 тысяч евро. В середине августа им предъявлены новые обвинения по семи статьям УК Азербайджана. Журналистам, обвиняемым по делу Abzas Media, 10 сентября было объявлено о завершении предварительного следствия. После ознакомления обвиняемых и адвокатов с материалами дела оно будет направлено в суд.

Abzas Media известно антикоррупционными расследованиями. Кому были посвящены громкие расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана". Арестам подверглись и другие журналисты, говорится в справке "Кавказского узла" "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

Права всех обвиняемых по делу Abzas media нарушаются, сказал в беседе с корреспондентом «Кавказского узла» адвокат арестованной главреда этого издания Севиндж Вагифгызы Эльчин Садыгов.

"Предварительное следствие завершено. Сейчас мы находимся на этапе ознакомления обвиняемыми и адвокатами с материалами уголовного дела. Однако нам не выдают копий видеоматериалов, приобщенных следствием в качестве доказательств. В ходе подготовки к судебному следствию мы должны оценить эти материалы, но нас лишают такой возможности. Это не только нарушает права обвиняемых на защиту, но и является серьезным процессуальным нарушением", - сказал адвокат Садыгов.

По его словам, если следствие не обеспечит выдачу копий видеоматериалов, то все равно защита будет требовать этого в начале судебного следствия. "Без ознакомления стороны защиты с видеодоказательствами судебное следствие не может быть начато. В противном случае, судебное разбирательство будет заведомо несправедливым с точки зрения Европейской конвенции защиты прав и свобод", - сказал Садыгов.

Адвокат директор Abzas Media Ульви Гасанли Зибейда Садыгова также назвала неправомерным отказ предоставить видеозаписи.

"Люди должны знать, на основе чего их обвиняют. Видеоматериалы должны выдаваться для ознакомления обвиняемым и их адвокатам для оценки подлинности записей, подготовки позиции защиты относительно соответствия закону интерпретации содержания записей. Но в деле Abzas Media нас лишают этого. Нарушение прав обвиняемых на защиту бесспорно", - сказала адвокат Садыгова.

Адвокаты других фигурантов дела - Хафиза Бабалы, Эльнары Гасымовой и Наргиз Абсаламовой - также подтвердили, что им не выданы видеоматериалы. Адвокат еще одного обвиняемому по этому делу, Мохаммеда Кекалова, оказался недоступен для комментариев. Не удалось получить комментарии и у следственного органа.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России