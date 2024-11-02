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20:05, 2 ноября 2024

Приговор Атимагомедову и Курамагомедову оставлен в силе вопреки заявлениям о пытках

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Кассационная инстанция оставила в силе приговор уроженцам Дагестана Магомеду Атимагомедову и Дауду Курамагомедову, приговоренным к пожизненному лишению свободы за убийство сотрудника колонии в Калмыкии. Доводы осужденных о самооговоре под пытками суд счел неубедительными.

Как писал "Кавказский узел", в феврале суд в Калмыкии признал уроженцев Дагестана Магомеда Атимагомедова и Дауда (Давуда) Курамагомедова виновными в попытке побега, убийстве и покушении на убийство и дезорганизации работы колонии. Атимагомедов был приговорен к 25 годам заключения, а Курамагомедов - к пожизненному сроку. В апреле наказание Атимагомедову также было заменено на пожизненное лишение свободы.

Магомед Атимагомедов и Дауд Курамагомедов летом 2022 года были обвинены в нападении на сотрудников колонии, один из которых в результате ранения скончался. По словам адвокатов, Атимагомедов и Курамагомедов были жестоко избиты в колонии и подверглись пыткам – в частности, Атимагомедова обливали кипятком, требуя подписать нужные показания. Атимагомедов сообщал, что непричастен к убийству, а показания подписал под давлением. Адвокат заявляла, что Атимагомедову угрожают и он опасается за свою жизнь. 

Верховный суд России оставил в силе приговор Магомеду Атимагомедову и Дауду Курамагомедову, не удовлетворив кассационные жалобы, говорится в тексте кассационного определения, датированного 29 октября и размещенного на сайте суде.

Курамагомедов в своей кассационной жалобе просил смягчить наказание, сообщив "о применении к нему насилия с целью получения нужных показаний". "Изложив содержание своих показаний, отмечает, что не имел умысла на совершение преступлений, что насилие к сотрудникам применил в ответ на их неправомерные действия, когда они пытались надеть на него наручники", - приводится в документе позиция осужденного.

Кассационную жалобу от имени Атимагомедова подал его защитник, адвокат Кекешкеев. Он попросил отменить приговор и апелляционное определение и направить дело на новое рассмотрение.

"В кассационной жалобе адвокат Кекешкеев А.А. в защиту осужденного Атимагомедова М.М. выражает несогласие с состоявшимся приговором, считая его незаконным, поскольку в основу положены показания подзащитного и Курамагомедова от 6 августа 2022 года, в которых они себя оговорили вследствие применения к ним недозволенных методов ведения следствия", - говорится в документе.

Кроме того, адвокат заявил, что у суда апелляционной инстанции не было оснований для ужесточения наказания. Однако суд счел неубедительными доводы, изложенные в кассационных жалобах, и отказался изменить приговор.

Напомним, по версии следствия, 5 августа 2022 года двое осужденных, используя заточку и арматуру, напали на сотрудников колонии, после чего один из сотрудников скончался, а второй был госпитализирован в тяжелом состоянии. Также, по версии следствия, осужденные проникли в общежитие и ранили еще шестерых сотрудников колонии.

По данным правозащитников, более ста заключенных были избиты в связи с убийством сотрудника колонии, а двое обвиняемых в нападении на сотрудников ранее подвергались пыткам. Адвокат Аза Алиева посетила Магомеда Атимагомедова и обнаружила его в крайне тяжелом состоянии после пыток. Атимагомедов рассказал, что Дауда Курамагомедова также подвергли пыткам и насильственным действиям.

В отношении сотрудников колонии было возбуждено уголовное дело о превышении полномочий, сообщила адвокат Курамагомедова Снежана Мунтян.

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Автор: "Кавказский узел"

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