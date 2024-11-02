Жители Карачаево-Черкесии почтили память жертв депортации

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Жители Карачаево-Черкесии на траурном митинге, приуроченном к 81-й годовщине высылки карачаевцев, вспомнили жертв сталинской депортации.

Как писал "Кавказский узел", 2 ноября 2023 года, в 80-ю годовщину депортации карачаевцев, в центральной мечети Карачаевска прошли религиозные обряды в память о жертвах тех событий.

Депортация карачаевцев в Казахстан и Среднюю Азию началась 2 ноября 1943 года, в результате было выселено 69 267 человек (15 980 семей). Большая часть репрессированных (более 43 тысяч человек, в том числе 22 тысячи детей) погибли в дороге и в местах переселения. Высланный народ был обвинен в пособничестве фашистам и провел в ссылке 14 лет, говорится в справке "Кавказского узла" "Депортация карачаевцев".

Сегодня у Мемориального комплекса жертвам депортации карачаевского народа прошло траурное мероприятие, приуроченное к 81-й годовщине этого события, сообщил в своем телеграм-канале мэр Карачаевского городского округа Марат Урусов.

"Представители органов власти, депутаты, духовенство и общественность объединились в молитве за погибших в период тех немыслимых событий. Мы возложили цветы к мемориалу", - написал он. Публикация проиллюстрирована серией фотографий, на которых видны представители властей, духовенства, а также обычные мужчины и женщины разного возраста, собравшиеся около мемориала.

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов напомнил сегодня в связи с годовщиной, что карачаевцы первыми из народов Северного Кавказа были депортированы. "Особенную боль и несправедливую жестокость этому решению придает тот факт, что в это же самое время их братья, сыновья, отцы мужественно сражались на фронтах Великой Отечественной войны", - говорится в публикации, размещенной сегодня в телеграм-канале главы республики.

Напомним, 3 мая ежегодно отмечается в Карачаево-Черкесии как День возрождения карачаевского народа. В 1957 году в этот день на историческую родину прибыл первый эшелон с карачаевцами, которые были высланы в Центральную Азию в ноябре 1943 года, говорится в справке "Кавказского узла" "День возрождения карачаевского народа: трудности реабилитации".

"Кавказским узлом" также подготовлены справки о депортации балкарцев в 1944 году, чеченцев и ингушей, а также о депортации калмыков.

Советская власть оправдывала депортации народов мифами о массовом предательстве и дезертирстве их представителей. При Сталине проводились массовые аресты, депортации и расстрелы по национальному признаку, говорится в справке "Кавказского узла" "10 мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне".

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