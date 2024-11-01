RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
12:51, 1 ноября 2024

Суд определился с датой рассмотрения нового дела Журавеля

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд по новому делу осужденного за сжигание Корана Никиты Журавеля назначен в Волгограде на 14 ноября.

Как сообщал "Кавказский узел", 27 февраля суд в Грозном приговорил волгоградца Никиту Журавеля к 3,5 года колонии, признав его виновным в нарушении права на вероисповедание и в хулиганстве. 3 октября Генпрокуратура сообщила о возбуждении в отношении Журавеля нового дела о государственной измене. По версии следствия, подозреваемый через мессенджер предложил сотрудничество представителю службы безопасности Украины и направил ему видеозаписи железнодорожного состава, перевозившего военную технику ВС РФ, самолетов военного назначения, а также данные о передвижении служебного автомобиля одной из воинских частей.

Волгоградский областной суд назначил дату первого заседания по делу обвиняемого в госизмене местного жителя Никиты Журавеля на 14 ноября в 11:00, сообщил сегодня "Интерфакс" со ссылкой на объединённую пресс-службу судов по области.

"Дело будет рассматриваться в закрытом режиме", - сказал сотрудник пресс-службы.

Журавеля для участия в судебном процессе этапируют в Волгоград из Чечни, где он отбывает наказание по первому делу, со ссылкой на источник в силовых структурах пишет агентство.

Напомним, Никита Журавель после вступления приговора в силу остался в СИЗО Грозного, где отбывает наказание и работает в хозблоке, сообщила адвокат. 

Силовики задержали Журавеля в Волгограде 20 мая 2023 года. По версии следствия, задержанный сообщил, что записал видео с сожжением Корана по указанию спецслужб Украины и получил за это 10 тысяч рублей. Запись он передал сотруднику украинских спецслужб, для которых он также снимал на видео военные объекты, сообщил Следком. После задержания Журавеля глава СКР дал указание передать его дело в Чечню, объяснив это обращениями жителей республики, попросивших признать их потерпевшей стороной.

25 сентября 2023 года глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его сын Адам избивает в СИЗО Журавеля. Глава Чечни похвалил сына за этот поступок. После этого Адам Кадыров получил звание Героя Чечни и высшие государственные награды Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии, а всего по меньшей мере девять государственных и общественных наград.

Подробнее о деле Журавеля можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Избиение Никиты Журавеля: зачем кадыровцам понадобилось публиковать видео".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
31 октября 2024, 16:25
Четыре бойца из Волгоградской области убиты на Украине
Беспилотник. Фото: https://gazeta-rybinsk.ru/2024/03/17/130858
31 октября 2024, 10:41
Волгоградская и Ростовская области подверглись атакам беспилотников
Мужчина держит в руках гвоздики. Иллюстрация создана с помощью программы Photoshop
30 октября 2024, 22:55
Историки указали на замалчивание темы репрессий
30 октября 2024, 13:15
Боец из Волгоградской области убит в военной операции
Акция "Возвращение имен". Фото: https://www.memo.ru/en-us/memorial/departments/intermemorial/news/191 признан инагентом
30 октября 2024, 09:15
Жители юга России и Южного Кавказа приняли участие в акции "Возвращение имен"
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
23 сентября 2024, 12:52
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
19 августа 2024, 18:07
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
19 июня 2024, 14:48
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
15:49, 29 августа 2024
BERG...man Tbilisi
48
Кто допустил нелегальную миграцию, должны идти сообщниками по каждому делу: Аксёнов. О ком речь?
Фото
17:55, 20 августа 2020
BERG...man Tbilisi
74
Состояние Алексея Навального. Резонанс и вангование вокруг произошедшего. Ваше мнение?
Все блоги
Справочник
Ученица надевает хиджаб. Фото Елены Синеок Юга ру Главное о новой попытке запретить хиджабы в России

Рауль (слева) и Рауф Арашуковы. Коллаж "Кавказского узла". Фото пресс-службы Совета Федерации и пресс-службы "Ставрополькрайгаз" Главное о деле Арашуковых

Территория РУС. Фото https://ruspetsnaz.ru/o-nas/ Чему учат в университете спецназа имени Путина в Чечне

Блогеры
Фото
15:49, 29 августа 2024
BERG...man Tbilisi
48
Кто допустил нелегальную миграцию, должны идти сообщниками по каждому делу: Аксёнов. О ком речь?
Фото
07:14, 24 августа 2024
BERG...man Tbilisi
30
Захват заложников "дружбойнародов", без национальности и религии и риторические вопросы, "царю"?
Фото
16:41, 16 мая 2021
BERG...man Tbilisi
31
Сочи в еврокубках! Пента-трик Дзюбы. Боевая ничья Ахмата. Итоговая таблица РПЛ
Фото
12:53, 6 апреля 2021
BERG...man Tbilisi
50
Дамба через Каспий? Манилов вновь вздрогнул от удивления
Фото
07:58, 23 марта 2021
Ветер с Апшерона
15
Наши предки в прежнем времени были не так красивы, как мы представляем
Аналитика
09 октября 2024, 11:32
В ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в III квартале 2024 года 2 человека убито и один ранен
07 октября 2024, 13:21
2 человека погибли в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в сентябре 2024 года
Темы дня
Бийсултан Хамзаев. Фото: duma.gov.ru
01 ноября 2024, 11:01
Хамзаев обозначил свою позицию в конфликте с Поповым

Беспорядки в Махачкале. 29 октября 2024 г. Скриншот видео https://www.currenttime.tv/a/32660404.html
01 ноября 2024, 09:04
Аналитики прокомментировали призывы поддержать обвиняемых в беспорядках в Махачкале

Спасатели работают на месте обрушения в Черкесске. Стоп-кадр видео МЧС России от 31.10.24, https://t.me/mchskchr/6956.
31 октября 2024, 20:39
Найдено тело пятого погибшего при взрыве в Черкесске

Обыски в мэрии Буйнакска. Скриншот видео СУ СК РФ по РД
31 октября 2024, 18:08
Обыск прошел в мэрии Буйнакска

Ереван: участники акции памяти рассказали истории репрессированных родных
Ереван: участники акции памяти рассказали истории репрессированных родных
Акция в Тбилиси: что требуют протестующие
Акция в Тбилиси: что требуют протестующие
Грузия протестует: последний шанс стать Европой
Грузия протестует: последний шанс стать Европой
Сельчане полгода ждали компенсации после наводнения в Армении
Сельчане полгода ждали компенсации после наводнения в Армении
Wildberries: смогут ли кадыровцы избежать кровной мести?
Wildberries: смогут ли кадыровцы избежать кровной мести?
Владикавказ: в заброшенном доме живёт многодетная семья
Владикавказ: в заброшенном доме живёт многодетная семья
Показать больше