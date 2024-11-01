Суд определился с датой рассмотрения нового дела Журавеля

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Суд по новому делу осужденного за сжигание Корана Никиты Журавеля назначен в Волгограде на 14 ноября.

Как сообщал "Кавказский узел", 27 февраля суд в Грозном приговорил волгоградца Никиту Журавеля к 3,5 года колонии, признав его виновным в нарушении права на вероисповедание и в хулиганстве. 3 октября Генпрокуратура сообщила о возбуждении в отношении Журавеля нового дела о государственной измене. По версии следствия, подозреваемый через мессенджер предложил сотрудничество представителю службы безопасности Украины и направил ему видеозаписи железнодорожного состава, перевозившего военную технику ВС РФ, самолетов военного назначения, а также данные о передвижении служебного автомобиля одной из воинских частей.

Волгоградский областной суд назначил дату первого заседания по делу обвиняемого в госизмене местного жителя Никиты Журавеля на 14 ноября в 11:00, сообщил сегодня "Интерфакс" со ссылкой на объединённую пресс-службу судов по области.

"Дело будет рассматриваться в закрытом режиме", - сказал сотрудник пресс-службы.

Журавеля для участия в судебном процессе этапируют в Волгоград из Чечни, где он отбывает наказание по первому делу, со ссылкой на источник в силовых структурах пишет агентство.

Напомним, Никита Журавель после вступления приговора в силу остался в СИЗО Грозного, где отбывает наказание и работает в хозблоке, сообщила адвокат.

Силовики задержали Журавеля в Волгограде 20 мая 2023 года. По версии следствия, задержанный сообщил, что записал видео с сожжением Корана по указанию спецслужб Украины и получил за это 10 тысяч рублей. Запись он передал сотруднику украинских спецслужб, для которых он также снимал на видео военные объекты, сообщил Следком. После задержания Журавеля глава СКР дал указание передать его дело в Чечню, объяснив это обращениями жителей республики, попросивших признать их потерпевшей стороной.

25 сентября 2023 года глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его сын Адам избивает в СИЗО Журавеля. Глава Чечни похвалил сына за этот поступок. После этого Адам Кадыров получил звание Героя Чечни и высшие государственные награды Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии, а всего по меньшей мере девять государственных и общественных наград.

Подробнее о деле Журавеля можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Избиение Никиты Журавеля: зачем кадыровцам понадобилось публиковать видео".

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