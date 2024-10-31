Задержание Ханмагомедова подчеркнуло избирательность применения законов

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Оперативное задержание дагестанского бойца и блогера Гаджи Ханмагомедова после предложения создать "Кавказскую общину" стало демонстрацией избирательного применения законов, указали журналисты.

Как писал "Кавказский узел", блогер и боец Гаджи Ханмагомедов сообщил в соцсети о своем задержании после того, как опубликовал видео с предложением создать "Кавказскую общину".

Притеснениям со стороны националистического движения "Русская община" зачастую подвергаются российские мусульмане из-за религиозной одежды или формы бороды. Это стало следствием самоустранения государства от регулирования межнациональных отношений, заявили ранее опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Задержание бойца Гаджи Ханмагомедова после ролика с предложением создать "Кавказскую общину" "Кавказскому узлу" прокомментировали эксперт исследовательского центра «Сова» ( ранее - региональная общественная организация Информационно-аналитический центр "Сова", признана иностранным агентом и в 2023 году ликвидирована, - прим. "Кавказского узла") Вера Альперович, дагестанский журналист Милрад Фатуллаев и заместитель главного редактора "Черновика" Магомед Магомедов.

Ранее националисты не могли себе позволить ходить и проверять документы мигрантов, их трудовые книжки. "Русская община" действует в совершенно новых обстоятельствах

Такого опыта как у «Русской общины» не было не только у кавказцев, но и в русских националистических организаций тоже, констатирует Вера Альперович.

""Русская община" – это продукт нового времени. Это организация не имеет аналогов в прошлом. Она принципиально отличается от тех националистических организаций, которые можно было видеть ранее. Когда мы говорим о попытках создания дружин выходцев с Кавказа для защиты от нападений националистов, то, да, такие попытки были, но все это было в рамках уличной борьбы. То есть были банды неонацистов, были группировки антифашистов, на рынках была охрана, и они пытались защищаться друг от друга. А "Русская община" – это организация другого типа. Она, например, не нападает на людей, не применяет насилия, работает в тесно связке с правоохранительными органами, чем страшно гордится. Это делает ее совершенно уникальной. Ранее националисты не могли себе позволить ходить и проверять документы мигрантов, их трудовые книжки. "Русская община" действует в совершенно новых обстоятельствах", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, попытки создать ей какой-то противовес обречены на провал. "Ранее были попытки создать какое-то объединение из-за активной деятельности «Русской общины». Была попытка создать объединение мусульман, но активистов, кажется, задержали. Если блогер Ханмагомедов предлагал объединить людей по принципу выходцев с Кавказа, то они предлагали объединить всех мусульман для борьбы с расизмом, экстремизмом, национализмом. Это все результат деятельности «Русской общины», которой удается навязать обществу свой взгляд на ту или иную ситуацию», - отметила она.

Силовики так быстро отреагировали на предложение блогера и бойца Гаджи Ханмагомедова создать "Кавказскую общину", чтобы ни у кого больше не возникало подобных желаний, полагает Милрад Фатуллаев.

"Задержали, так сказать, на профилактическую беседу для того, чтобы "поставить его на карандаш", ввести его в какую-то учетную карточку о том, что он засветился с таким предложением. Кроме этого этим задержанием силовики дают сигнал, что подобные инициативы как минимум поощряться не будут. То есть то, что положено Юпитеру, не положено быку. Это правило распространяется нашими правоохранительными органами на подобного рода движения и организации", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, причиной такого предложения Ханмагомедова стала деятельность «Русской общины». "Мы думали над тем, какая будет реакция, если подобными инициативами выступят другие общины – цыганская, кавказская, узбекская и другие. Мне кажется предложение бойца – скорее троллинг, он решил забросить пробный шар и посмотреть какая будет реакция. Но это также можно расценивать как протест на деятельность «Русской общины». В очень мягкой форме и в рамках закона. И это протест от лица многих представителей кавказских регионов России. В итоге последовала очень избирательная реакция силовиков в виде его мгновенного задержания", - указал он.

Кавказцы удивлены, почему такого рода общины существуют и на них государство в лице Бастрыкина или Колокольцева жёстко не реагируют, а на всякие "шариатские патрули" реагируют, как на акцию терроризма

Фатуллаев также добавил, что активная деятельность «Русской общины» рано или поздно приведет к негативным последствиям.

"Есть предположение, что "Русская община" создана по инициативе и силами МВД. Лично я в этом уверен. Она во многом занимается тем, что помогает МВД в разных вопросах. Была уверенность, что эта инициатива вызовет негативную реакцию, после чего могут последовать аналогичные ответы. Кстати говоря, подобные примеры уже были. В Кабардино-Балкарии создавались шариатские патрули, членов которых быстро задержали и завели уголовное дело. В Дагестане также была аналогичная попытка, но после примера КБР все заглохло», - отметил журналист.

В апреле 2022 года Урванский райсуд приговорил к условным срокам 11 жителей села Анзорей, признав их виновными по делу об экстремистском сообществе. По версии следствия, подсудимые, ориентируясь на шариатские нормы, создали в 2016 году две группы под управлением наибов и применяли силу к тем, кто не разделял их взгляды, говорится в материале "Кавказского узла" "Анзорейские патрули: от шариата до экстремизма". В июле полиция сообщила о задержании десяти членов "так называемого "шариатского патруля"". По данным ведомства, они находили в Тырныаузе и его окрестностях людей, чей образ жизни не соответствовал их религиозным убеждениям, и подвергали их насилию.

Магомед Магомедов считает, что «Русская община» раздражает выходцев с Кавказа своей активной деятельностью.

"Я бы не сказал, что провоцирует, больше раздражает, так как направленность этой организации — откровенный национализм, нетерпимость к кавказцам и азиатам, религиозная нетерпимость, заточенность на "понаехавших" — она очевидна. Соответственно, кавказцы удивлены, почему такого рода общины существуют и на них государство в лице <главы Следкома России Александра> Бастрыкина или <министра внутренних дел России Владимира> Колокольцева жёстко не реагируют, а на всякие "шариатские патрули" реагируют, как на акцию терроризма", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, задержание блогера связано с тесными связями "Русской общины" с силовиками. "Причина быстрой реакции непонятна. Возможно, в органах, задержавших блогера, есть сторонники движения "Русская община". Или же правоохранители видят в гражданских инициативах кавказских народов какую-то угрозу государственной стабильности и безопасности", - отметил он.

Такая реакция на идею создания "Кавказской общины" является избирательным правосудием на фоне того, что "Русская община" пока не подвергается давлению властей

Магомедов также добавил, что избирательный подход правоохранителей показывает их отношение к представителям разных народов. "Такое отношение к самой мысли о создании "Кавказской общины" создаёт впечатление, что в стране существуют народы разного сорта. Грубо говоря, государствообразующий и все остальные. И что можно одному народу — другим категорически нельзя. Такая реакция на идею создания "Кавказской общины" является избирательным правосудием на фоне того, что "Русская община" пока не подвергается давлению властей", - подчеркнул он.

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