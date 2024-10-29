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23:09, 29 октября 2024

Студенты в Тбилиси поддержали требования оппозиции

Участники акции студентов. Скриншот фото Paper Kartuli от 29.10.24, https://t.me/paperkartuli/16611/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Участники акции прошли маршем от Тбилисского университета к зданию парламента, потребовав обнародовать избирательные списки.

Как писал "Кавказский узел", выборы в парламент Грузии прошли 26 октября. По данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта" набрала 53,9% голосов избирателей, у "Коалиции за перемены" – 10,92% голосов, у коалиции "Единство – Национальное движение" – 10,12%, у коалиции "Сильная Грузия" – 8,78%, у партии "Гахария за Грузию" – 7,76%. Оппозиционеры отказались признавать  итоги выборов и заявили, что будут бойкотировать работу парламента.

Студенческое движение "Дафион" провело сегодня марш от здания университета к парламенту. По словам студентов, парламентские выборы 26 октября "были сфальсифицированы, правительство было захвачено", и они "вышли защищать демократию" и поддержать требование оппозиции обнародовать списки избирателей сообщило сегодня издание Ambebi. "Решающий момент настал! Пришло время встать вместе и объединиться!"- приводятся в публикации слова участников акции.

Акция называется «Со щитом или на щите» — участники сделали плакаты—щиты из фанеры. Одна из надписей гласит: «Всегда и везде —Грузия, мы с тобой», проинформировало Paper Kartuli.

По мнению автора блога BERG...man Tbilisi на "Кавказском узле" "нет того нерва сейчас, что был, к примеру, после принятия закона об иностранных агентах,  указал он в посте "Президент Грузии ожидаемо призвала оппозицию к беспорядкам. Сила "брутов" - в неожиданности". Блогеры "Кавказского узла" из БакуЕреванаТбилиси и Цхинвала комментируют выборы в парламент Грузии. В своих постах они следят за политической борьбой в Грузии и делятся прогнозами о возможном развитии ситуации.

Как следует из фотографий, опубликованных изданием "Новости Грузии", активисты держали в руках плакаты на грузинском и английском языках. "Мы выбираем Европу, не Россию. Мы никогда не вернемся в СССР", - гласит надпись на одном из плакатов.

Участники акции шли по тротуарам, с плакатами в руках и скандируя лозунги, водители машин сигналили им, следует из видео, опубликованных SovaNews.

Жители Грузии, не согласные с результатами выборов, 28 октября вышли на акцию протеста в центре Тбилиси и перекрыли проспект Руставели. Участники акции оппозиции в центре Тбилиси потребовали провести новые выборы под эгидой международной избирательной ассоциации.

Выборы 2024 года имели ряд особенностей и новшеств в связи с поправками в Избирательный кодекс, говорится в справке "Кавказского узла" "Парламентские выборы в Грузии". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Программы ведущих оппозиционных партий Грузии". Материалы о парламентских выборах "Кавказский узел" публикует на странице "Выборы в Грузии-2024".

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Автор: "Кавказский узел"

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