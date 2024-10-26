Власти Чечни отчитались о примирении кровников

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В поселке Ойсхара Гудермесского района прошел обряд примирения двух семей, которые конфликтовали из-за убийства, произошедшего год назад.

Как информировал "Кавказский узел", власти Чечни регулярно отчитываются о примирении семей кровников. Так, 18 марта стало известно, что в селе Майртуп Курчалоевского района прошел обряд примирения двух семей, которые конфликтовали из-за убийства, произошедшего несколько лет назад.

В 2010 году в Чечне была создана комиссия по национальному примирению. 17 октября 2011 года глава республики Рамзан Кадыров заявил, что комиссия упразднена за ненадобностью, однако на следующий день при Духовном управлении мусульман Чечни была создана новая комиссия, которая, как пояснили в муфтияте, будет заниматься в том числе и примирением кровников.

В поселке Ойсхара Гудермесского района прошел обряд примирения кровников. Год назад в результате бытовой ссоры от рук Шамиля Бичиева погиб его друг и односельчанин Мусхаб Решиев. Представители тейпа и родственники Бичиева официально попросили прощения у потерпевшей стороны, сообщил сегодня на своей странице в соцсети Instagram* гостелеканал "Грозный".

В примирении приняли активное участие члены комиссии по примирению враждующих сторон, сказано в сообщении.

К посту прикреплено видео, из котором показаны несколько сотен мужчин, принявшие участие в обряде примирения.

Традиция кровной мести, которая сложилась при родовом строе для защиты чести и имущества рода, на Северном Кавказе и сейчас действует как актуальный социальный механизм. Согласно этому обычаю, родственники убитого должны отомстить убийце или его родным, отмечается в справке "Кавказского узла" "Кровная месть - как теперь убивают на Кавказе".

Напомним, несмотря на борьбу с обычаем кровной мести, которую декларируют власти Чечни, 10 октября стало известно, что глава республики Рамзан Кадыров, говоря о конфликте вокруг Wildberries, упомянул сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова, депутатов Госдумы Бекхана Барахоева и Ризвана Курбанова, призвав их доказать непричастность к заказу на убийство самого Кадырова, и предупредил их о готовности объявить кровную месть.

Также ранее спикер парламента республики Магомед Даудов в 2019 году объявил кровным врагом блогера Тумсо Абдурахманова за его слова об Ахмате Кадырове. Подробнее об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о Тумсо: почему дерзкий чеченец глумится над кровной местью "Лорда".

Несколько историй о кровной мести, рассказанные участниками и очевидцами событий, приведены в статье "Плата за кровь", опубликованной на "Кавказском узле".

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