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22:29, 25 октября 2024

Оппозиция в Армении опротестовала регламент комиссии по делимитации

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Протестную акцию против подписания регламента деятельности госкомиссий по делимитации границ провела в Ереване оппозиция во главе с архиепископом Багратом Галстаняном.

Как писал "Кавказский узел", президенты Азербайджана и Армении подписали сегодня положение о совместной деятельности госкомиссий двух стран о процессе делимитации границы.

21 октября члены парламентской комиссии в Ереване вопреки возражениям оппозиционеров одобрили проект регламента работы комиссии по делимитации границы с Азербайджаном. Проект направлен в парламент для ратификации, после которой будут определены этапы делимитации. Делимитация границы не устраняет причины конфликта, карабахский вопрос остается неурегулированным, а обсуждение в парламенте имитируют мирный процесс, считают политологи в Ереване. В Азербайджане нет проблемы с депутатами, так как парламент полностью подконтролен президенту, заявили бакинские аналитики.

Акция протеста против подписания регламента деятельности госкомиссий Армении и Азербайджана по делимитации границы состоялась сегодня у резиденции президента Армении. Участники протеста пришли с плакатами с фотографиями президента Ваагна Хачатряна и с надписью "Проснись, господин бездельник!", символическими картонными столбами. Они скандировали "Позор!", сообщил корреспондент "Кавказского узла" со ссылкой на трансляцию News.Am.

На короткое время участники акции перекрыли проспект Баграмяна. Однако полиция вытеснила их из проезжей части улицы. Полицейские также выстроились перед зданием резиденции.

"Наша акция, в том числе, для того, чтобы зафиксировать происходящее, зафиксировать, что все действия этих властей антиконституционные, противозаконные и антигосударственные", - сказал журналистам Галстанян.

По его словам, сам регламент незаконен. В Киранце провели работы, отвели войска без всякого регламента, и это незаконно. 

Он добавил, что регламент прошел Конституционный суд, парламент и крайне быстро подписан президентом. "Эта скоропостижность о чем-то говорит, скорее всего, это говорит о давлении извне", - предположил Баграт Галстанян.

"Процесс якобы делимитации границ запущен для того, чтобы по частям отдать наши земли Азербайджану, поскольку под этой делимитацией нет никаких основ, нет никаких подтвержденных границ", - заявил журналистам депутат от фракции "Айастан" Гарник Даниелян.

Напомним, 19 апреля госкомиссии Азербайджана и Армении договорились согласовать участок границы двух стран по линии на момент распада СССР. 16 мая госкомиссии двух стран согласовали протокол-описание отрезков линии границы на участках между четырьмя селами с каждой стороны, а 24 мая армянские и азербайджанские пограничники приступили к охране этих участков. В селе Киранц Тавушской области этот процесс вызвал массовые протесты, однако в августе местные жители оказались удовлетворены компенсациями. "Кавказским узлом" подготовлены справки "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел" и "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".

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Автор: Армине Мартиросян

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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