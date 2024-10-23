Аресты цыган снизили межэтническую напряженность в Иловле

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После арестов представителей цыганской общины по делу о нападении на силовиков жители Иловли сочли, что межэтнический конфликт в целом улажен. Руководитель "Русской общины" в Иловле Михаил Зазулин, заявивший в августе о нападении цыган на свой дом, передумал сотрудничать с властями и полицией в вопросах правопорядка. Привлечение "авторитетов" к разрешению межэтнического конфликта в Иловле является ошибкой местных властей, считает эксперт Антидискриминационного Центра "Мемориал" Стефания Кулаева.

Как писал "Кавказский узел", 9 августа в соцсетях житель Иловли Михаил Зазулин опубликовал видеообращение к президенту России Владимиру Путину и председателю Следкома Александру Бастрыкину. В обращении он рассказал о двухмесячном конфликте его многодетной семьи с соседями - цыганской семьей. Кульминацией конфликта, по словам Зазулина, стало нападение членов цыганской семьи и их друзей на его домовладение. 14 августа главы цыганских семей Иловли после встречи с властями и силовиками принесли извинения жителям поселка и пообещали следить за молодежью. 18 августа активисты заявили о неспособности волгоградских властей предотвратить межэтнические конфликты. 10 октября в Иловле зафиксирован случай нападения на полицейских, отчитались силовики, позднее они сообщили об аресте двух подозреваемых. Межэтническая напряженность в поселке сохраняется, местные власти не принимают мер, а силовики потребовали не публиковать видео конфликта в соцсетях, заявили местные жители. Иловлинский районный суд арестовал до 10 декабря третьего подозреваемого в нападении на силовиков в Иловле, который скрывался после инцидента.

Михаил Зазулин, чья многодетная семья пострадала от действий соседей, сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что в течение двух месяцев районный отдел следственного комитета не может ознакомить его с материалами дела, возбужденного (или не возбужденного) по заявлению его супруги о нападении на их домовладение. Юрист из Волгограда помог Зазулиным составить запрос в следственный комитет по вопросу непредоставления информации. Но ответа пока нет.

"Так как меня опрашивал сам начальник районного отделения, то он и должен был дать мне ответ на поставленные мною и юристом, который мне оказывает помощь, вопросам. Но этот человек отсутствовал сегодня в Иловле. Его подчиненные также мне пояснили, что имеют право отвечать на запрос в течение 30 календарных дней. И этот срок не окончен", - рассказал Михаил.

Михаил является руководителем местной ячейки движения "Русская община". Он рассказал, что члены общины оказывают помощь родственникам бойцов СВО, у которых появляются проблемы социального или правозащитного характера. В настоящее время планируют помогать также многодетным семьям и престарелым одиноким гражданам, которые проживают в хуторах "за Доном".

"У нас были большие планы. Хотели взаимодействовать с местной полицией и районными властями в решении проблем наркоторговли и правопорядка в Иловле. Но после конфликта с цыганами и после того, как районная власть и полиция оставила мою семью один на один с нашей проблемой, мы от этих планов отказались», - рассказал Михаил Зазулин.

Местный житель Евгений Фролов пояснил корреспонденту, что в Иловле "той остроты конфликта (между цыганской общиной им местными жителями) какая была недавно, уже нет".

"Постепенно ситуация нормализуется. После ареста третьего представителя их общины ко многим местным цыганам приходит понимание, что беспредельничать им тут не дадут. Поэтому прежде чем нахамить или развязать конфликт, они, даже в пьяном виде, уже задумываются", - - сказал Фролов.

Женщина, представившаяся Светланой, также отметила "сглаживание ситуации". "Нормы общежития нужно всем соблюдать: и цыганам, и людям других национальностей. Не надо быковать. Нужно жить спокойно вместе. Тогда будет нам тут всем счастье. Активности полиции в Иловле особой нет. Все в обычном режиме", - сказала Светлана.

В то же время женщина отметила, что подобного конфликта не было бы, "если у власти в районе находились профессионалы, а не люди случайные".

В администрации района чиновники продолжают хранить молчание. На просьбы корреспондента "Кавказского узла" прокомментировать ситуацию они предлагают все вопросы отправлять "в пресс-службу аппарата губернатора".

Эксперт Антидискриминационного Центра "Мемориал" Стефания Кулаева, отвечая на вопросы корреспондента по поводу межэтнического конфликта в Иловле акцентировала внимание журналиста на цитате из статьи «Кавказского узла», где местная жительница говорит: "С цыганами все как и с остальными народами у нас".

"Конфликты бывают - и, похоже, что в этом конфликте все могло бы обойтись вполне просто, так как был, видимо, имущественный спор (что-то там про "межу" говорил глава района), который можно и нужно было разрешить мирно, в крайнем случае с помощью полиции (если уж дело дошло до драки), но без вовлечения кого-то кроме непосредственно конфликтующих соседей. Но считавший себя пострадавшим придал своему конфликту огласку, видимо, акцентировав именно национальность агрессивных, по его словам, соседей», - сказала эксперт.

Стефания Кулаева при этом привела в пример конфликт в Чемодановке Пензенской области, который, по ее словам, начинался также, как в Иловле.

«Там (в Чемодановке) все очень плохо обернулось - частное обвинение вдруг становится коллективным, народные сходы с расистскими речами, угрозы погромов, драки, преследования. В Волгоградской области могло бы произойти подобное, какая-то националистическая мобилизация и там ведь началась летом. Тут администрация Иловли явно попыталась действовать аккуратнее, подчеркивая, что дело не в народе. При этом были предприняты попытки и системного подхода, подняты вопросы интеграции общин, налаживания диалога по разным вопросам», - сказала Стефания.

Массовая драка в селе Чемодановка Пензенской области произошла между коренным и цыганским населением 13 июня 2019 года. В ней погиб 34-летний местный житель Владимир Грушин. Только двум из 28 фигурирующих в уголовном деле суд назначил 10 и 7 лет колонии строгого режима, переквалифицировав дело об убийстве на причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего. Остальные участники, которые обвиняются в участии в массовых беспорядках, были освобождены от наказаний в связи с тем, что отбыли сроки под следствием и судом, сообщил 14 июля 2021 года "Коммерсант".

Кулаева отметила позицию чиновниц в области школьного образования, настойчивые требования которых к представителям ромской общины организовать обучение детей в средней школе Стефания приветствует. "Представляется, однако, типичной ошибкой таких собраний попытка добиться от общины подчинения единому лидеру, как говорят эти чиновники, "авторитету". Закон нельзя применять коллективно - каждый отвечает за себя, а не за "народ", общину и тому подобное. Если какая-то семья не водит ребенка в школу - то меры надо принимать к родителям этого ребенка, его законным представителям, а не к "авторитетам". Если таких семей много - придется к каждой семье посылать социальных работников, выписывать штрафы, если продолжают не выполнять родительские обязательства", - сказала эксперт.

По мнению Кулаевой, проблема правонарушений (будь то вождение в нетрезвом состоянии, агрессивное поведение и т.п.) не может решаться на уровне коммуникации властей с авторитетами. Привлекать к ответственности надо нарушителей (путем доказывания вины), "а не всю общину». Власти же, по словам Кулаевой, «пытаются добиться, чтобы им назвали лидера ("пусть будет 2, 3") - и хотят иметь дело с ним".

Ранее извинения за инцидент с нападением на дом многодетной семьи Зазулиных приносили представители цыганской общины, в частности, Василий Белашов.

"Я не раз пыталась в подобных ситуациях возражать представителям местных властей - если на какой-то улице, где живут обыкновенные местные жители, некто Иванов не платит за свет - вы отключите всю улицу или только его дом? А если он не водит ребенка в школу - надо "авторитета" улицы на ковер вызывать? А если подрался - уличный комитет отвечает или Иванов? Почему-то про улицу с Ивановым им понятно, а про ромскую общину — нет", - заметила эксперт.

Что касается ранних браков - лучший выход, по утверждению Стефании, добиться полного среднего образования, так как, по ее словам, «есть очевидная связь - где дети из традиционных общин учатся в старших классах школы, там и браки не такие ранние».

"Власти обязаны добиваться от ромских родителей получения их детьми школьного минимума - а в РФ это полная средняя школа. Ранние браки - недопустимая вредная традиционная практика, никакие "обычаи" не должны быть выше прав детей", - считает Стефания Кулаева.

Эксперт пояснила при этом, что не учатся дети в школах далеко не только по вине родителей. На словах призывы учить детей в районном поселке Иловля звучат хорошо, но все ли сделано в школах, чтобы эти дети могли реально учиться после 4 класса? - задала она вопрос районным властям.

«По моему опыту, часто ромские семьи хотят учить детей, но этому создаются препятствия - детей в начальных школах очень плохо учат, помещают в отдельные "цыганские" классы, где не выполняются образовательные стандарты, при переходе в среднюю школу дети из "таборов" не подготовлены так, чтобы учиться наравне с другими, им становится трудно, что демотивирует - а иногда их просто и не берут в 5 класс", - сказала Стефания. При этом она привела и положительные примеры. Так, в Пензе одна из школ руководство прилагало усилия для того, чтобы дети могли учиться в старших классах. Ромские таборные дети там учились до 9-го класса, иногда и до 11-го класса: «хотя их родители бывали и безграмотные».

"Именно там и проблема ранних браков стояла далеко не так остро, как в тех поселках, где детей не брали в среднюю школу. Что касается конфликтов - конечно, и тут возможны лучшие варианты, когда бытовые конфликты разрешаются без расширения их на разговоры о вине "народов" или "общин", понятно, что история с межой - не повод поднимать вопрос о выселении людей по национальному признаку. Если бытовой конфликт дает кому-то (нередко - местным националистам) возможность раздувать рознь - этому следует препятствовать, а невинных людей защищать. К сожалению, не очень часто встречается такая реакция властей, но бывает", - сказала в заключении Стефания Кулаева.

Получить комментарий у представителей цыганской общины в Иловле журналисту не удалось. Члены общины выразили нежелание общаться с журналистами.

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