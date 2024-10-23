Адвокат заподозрен в передаче взятки Арашукова силовику

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Адвокат Рауфа Арашукова подозревается в передаче взятки бывшего сенатора сотруднику колонии за улучшение условий содержания, сообщили следователи.

Как писал "Кавказский узел", 22 октября следователи сообщили, что в отношении Рауфа Арашукова возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 291 УК РФ ("Дача взятки в особо крупном размере", предусматривает до 15 лет колонии). По версии следствия, осужденный через адвоката передал сотрудникам колонии "Черный дельфин" три миллиона рублей за создание для него благоприятных условий отбывания наказания.

Один из адвокатов Рауфа Арашукова, чье имя следователи не раскрывают, стал подозреваемым в посредничестве в даче взятки в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ), сообщает "Коммерсант".

Следователи считают, что деньги, которые адвокат получал, по некоторым данным, от родственника Арашукова, передавались сотруднику УФСИН несколькими частями с июля по октябрь 2024 года. Причем силовик получал их не из рук в руки, а через тайник.

"При этом о судьбе адвоката в СКР и ФСБ какие-либо пояснения давать отказались. Известно лишь, что от уголовной ответственности защитник не освобождался, что могло бы произойти, если бы он деятельно раскаялся", - пишет издание.

Следственный комитет в публикации о возбуждении уголовного дела сообщил лишь, что наряду с Арашуковым подозревается "лицо, имеющее действующий статус адвоката", не назвав его имя и не конкретизировав, по какой статье УК РФ подозревается адвокат.

"В период с июля по октябрь 2024 года Арашуков, осужденный к пожизненному лишению свободы и содержащийся в ИК-6 («Черный дельфин»), через своего адвоката передал сотруднику УФСИН России по Оренбургской области взятку в размере не менее 3 млн. рублей", - говорится в публикации.

Напомним, 16 октября в соцсети на странице Рауфа Арашукова были опубликованы извинения перед Рамзаном Кадыровым и обращенная к главе Чечни просьба о помощи. Обращение вызвано стремлением получить поддержку и добиться смягчения приговора, предположили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. 18 октября Арашуков не захотел уточнять, за что извинялся перед Рамзаном Кадыровым, назвав причины "личными".

27 декабря 2022 года Мосгорсуд приговорил к пожизненному заключению Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова – бывшего советника гендиректора "Газпром межрегионгаз". Апелляционная инстанция оставила приговоры в силе. Что еще известно о клане Арашуковых, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о деле Арашуковых".

Опрошенные "Кавказским узлом" кавказоведы заявили, что за крахом клана Арашуковых стоят люди, которые находятся значительно выше, чем Рамзан Кадыров, с которым был дружен Рауф Арашуков. Клан Арашуковых возник в рамках проекта спецслужб, а к его падению привело исключительно уголовное преследование, считают они.

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