Движение по Крымскому мосту возобновилось без очередей с обеих сторон

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Пробки у пунктов досмотра перед Крымским мостом полностью ликвидированы и в Крыму, и в Краснодарском крае, сообщили власти.

Как писал "Кавказский узел", к 15.00 мск 20 октября в очереди перед пунктом досмотра на Кубани находились 50 машин, со стороны Керчи - 100 транспортных средств. По данным на 20.00 мск, очереди со стороны Керчи перед пунктом досмотра уже не было, а на территории Краснодарского края находились 140 автомобилей.

По информации на 00.00 мск, с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет, сообщил в своем телеграм-канале инфоцентр по автодорогам к Крымскому мосту.

Напомним, 17 июля 2023 года Крымский мост был атакован украинскими беспилотниками, один пролет был разрушен, еще один – поврежден. Движение по мосту восстановили 1 ноября 2023 года.

8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв, обрушились два пролета. Владимир Путин назвал произошедшее терактом, ФСБ заявила, что организатором теракта является главное управление разведки Минобороны Украины. Движение машин по мосту было возобновлено спустя месяц.

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