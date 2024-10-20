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20:51, 20 октября 2024

Пробка перед Крымским мостом в Краснодарском крае увеличилась

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Водители и пассажиры 140 автомобилей ожидают со стороны Тамани проезда через Керченский пролив, сообщили власти.

Как писал "Кавказский узел", к 15.00 мск в очереди перед пунктом досмотра на Кубани находились 50 машин, со стороны Керчи - 100 транспортных средств.

Согласно данным на 20.00 мск, очереди со стороны Керчи перед пунктом досмотра уже не было. Однако в очереди на территории Краснодарского края со стороны Тамани находится уже 140 автомобилей, сообщил в своем телеграм-канале инфоцентр по автодорогам к Крымскому мосту.

Напомним, 17 июля 2023 года Крымский мост был атакован украинскими беспилотниками, один пролет был разрушен, еще один – поврежден. Движение по мосту восстановили 1 ноября 2023 года.

8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв, обрушились два пролета. Владимир Путин назвал произошедшее терактом, ФСБ заявила, что организатором теракта является главное управление разведки Минобороны Украины. Движение машин по мосту было возобновлено спустя месяц.

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Автор: "Кавказский узел"

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