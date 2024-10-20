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15:56, 20 октября 2024

Очередь из 150 машин образовалась перед Крымским мостом

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Водители 50 машин ожидают на Кубани проезда через Керченский пролив, со стороны Крыма в очереди находятся 100 автомобилей, сообщили власти.

Как писал "Кавказский узел", днем 13 октября перед Крымским мостом образовалась очередь из 273 машин. Поздно вечером того же дня было восстановлено автомобильное движение без заторов.

По данным на 15.00 мск, в очереди перед пунктом досмотра со стороны Тамани находится 50 машин, сообщил в своем телеграм-канале инфоцентр по автодорогам к Крымскому мосту. "В очереди со стороны Керчи находится 100 транспортных средств", - говорится в публикации.

При этом еще в 14.00 мск, как и в предыдущие часы, очереди машин с обеих сторон Крымского моста не было, отмечается в публикациях.

Напомним, 17 июля 2023 года Крымский мост был атакован украинскими беспилотниками, один пролет был разрушен, еще один – поврежден. Движение по мосту восстановили 1 ноября 2023 года.

8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв, обрушились два пролета. Владимир Путин назвал произошедшее терактом, ФСБ заявила, что организатором теракта является главное управление разведки Минобороны Украины. Движение машин по мосту было возобновлено спустя месяц.

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Автор: "Кавказский узел"

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