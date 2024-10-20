Очередь из 150 машин образовалась перед Крымским мостом

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Водители 50 машин ожидают на Кубани проезда через Керченский пролив, со стороны Крыма в очереди находятся 100 автомобилей, сообщили власти.

Как писал "Кавказский узел", днем 13 октября перед Крымским мостом образовалась очередь из 273 машин. Поздно вечером того же дня было восстановлено автомобильное движение без заторов.

По данным на 15.00 мск, в очереди перед пунктом досмотра со стороны Тамани находится 50 машин, сообщил в своем телеграм-канале инфоцентр по автодорогам к Крымскому мосту. "В очереди со стороны Керчи находится 100 транспортных средств", - говорится в публикации.

При этом еще в 14.00 мск, как и в предыдущие часы, очереди машин с обеих сторон Крымского моста не было, отмечается в публикациях.

Напомним, 17 июля 2023 года Крымский мост был атакован украинскими беспилотниками, один пролет был разрушен, еще один – поврежден. Движение по мосту восстановили 1 ноября 2023 года.

8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв, обрушились два пролета. Владимир Путин назвал произошедшее терактом, ФСБ заявила, что организатором теракта является главное управление разведки Минобороны Украины. Движение машин по мосту было возобновлено спустя месяц.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.