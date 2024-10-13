Перед Крымским мостом полностью ликвидирована пробка из автомобилей

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Все ожидавшие проезда через Крымский мост автомобили смогли проехать в нужном направлении, очереди перед пунктами досмотра с обеих сторон нет, сообщили власти.

Как писал "Кавказский узел", к 16.00 мск 53 машины ожидали на Кубани проезда через Керченский пролив, со стороны Крыма в очереди находились 220 автомобилей. К 21.00 очереди со стороны Керчи уже не было, со стороны Тамани в очереди стояли 205 машин.

Согласно данным на 23.00 мск, с обеих сторон Крымского моста проезд к досмотровым пунктам свободен, очередей нет, сообщил в своем телеграм-канале инфоцентр по автодорогам к Крымскому мосту.

Напомним, что днем 6 октября перед Крымским мостом образовалась очередь из 290 машин, к вечеру число автомобилей в очереди выросло до 420. Утром 7 октября было восстановлено автомобильное движение без заторов.

Отметим также, что 17 июля 2023 года Крымский мост был атакован украинскими беспилотниками, один пролет был разрушен, еще один – поврежден. Движение по мосту восстановили 1 ноября 2023 года.

8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв, обрушились два пролета. Владимир Путин назвал произошедшее терактом, ФСБ заявила, что организатором теракта является главное управление разведки Минобороны Украины. Движение машин по мосту было возобновлено спустя месяц.

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