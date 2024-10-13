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21:01, 13 октября 2024

Очередь перед Крымским мостом на Кубани увеличилась

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Водители и пассажиры 203 автомобилей в Краснодарском крае ожидают проезда через Керченский пролив, при этом в очереди со стороны Крыма машин нет, сообщили власти.

Как писал "Кавказский узел", к 16.00 мск 53 машины ожидали на Кубани проезда через Керченский пролив, со стороны Крыма в очереди находились 220 автомобилей.

По данным на 21.00 мск, 203 транспортных средства стоят в очереди перед пунктом досмотра со стороны Тамани, сообщил в своем телеграм-канале инфоцентр по автодорогам к Крымскому мосту. "Ожидание - около часа", - говорится в публикации.

При этом очереди со стороны Керчи нет.

Напомним, что днем 6 октября перед Крымским мостом образовалась очередь из 290 машин, к вечеру число автомобилей в очереди выросло до 420. Утром 7 октября было восстановлено автомобильное движение без заторов.

Отметим также, что 17 июля 2023 года Крымский мост был атакован украинскими беспилотниками, один пролет был разрушен, еще один – поврежден. Движение по мосту восстановили 1 ноября 2023 года.

8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв, обрушились два пролета. Владимир Путин назвал произошедшее терактом, ФСБ заявила, что организатором теракта является главное управление разведки Минобороны Украины. Движение машин по мосту было возобновлено спустя месяц.

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Автор: "Кавказский узел"

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