Отставка мэра Назрани вызвала дискуссию в сети

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Мэр Назрани Урусхан Евлоев досрочно ушел в отставку, подав в горсовет заявление. Часть местных жителей, комментируя увольнение Евлоева в Telegram, указала, что ему удалось решить в городе проблемы с мусором и уборкой территорий, другая часть отметила, что в Назрани остаются нерешенные проблемы.

Как информировал "Кавказский узел", жители Назрани ранее неоднократно жаловались на различные проблемы в городе. Так, в ноябре 2019 года после проверки жалоб жителей Назрани Минприроды Ингушетии пригрозило регоператору по вывозу отходов ООО "Экосистема" административным делом за переполненные контейнеры и свалку мусора около детской площадки. Мэрия Назрани признала обоснованными претензии горожан к "Экосистеме". Мэр Урусхан Евлоев после обращений горожан, потребовал от руководства компании выполнять свои обязанности.

В разделе "Персоналии" на "Кавказском узле" опубликована биография Урусхана Евлоева. В 2013 году его кандидатура была внесена президентом РФ на рассмотрение Народного собрания Ингушетии на пост главы республики, наряду с кандидатурами Юнус-Бека Евкурова и Магомеда Татриева.

О том, что мэр Назрани Урусхан Евлоев досрочно ушел в отставку, сообщила городская администрация.

Евлоев самостоятельно подал заявление о сложении полномочий, горсовет Назрани рассмотрел его на внеочередном заседании. Решением горсовета, временно исполняющим обязанности главы администрации назначен Рамзан Тутаев, занимавший пост заместителя мэра, сообщил сегодня "Интерфакс".

Пост об отставке Евлоева сегодня разместил телеграм-канал "The Magas Times", на который подписаны более 14,1 тысячи пользователей. На 12.20 мск эта запись набрала около 1,6 тысячи просмотров и 46 комментариев.

"По моему личному наблюдению в городе Назрань, улица Московская/Тутаевой, улицы Муталиева, Картоева, Осканова, Чеченская, Базоркина команде Урусхана Евлоева удалось очистить от мусора и грязи. До них на перекрестке рынка Мархаба в самом центре города пыль стояла, словно туман, и обочины были под слоем грязи в 3-5 сантиметров. Только в период руководства Евлоева Урусхана закупили необходимое работающее оборудование для очистки дорог от пыли и грязи… Насчет дорог, их строили и раньше, но именно в прошлом году и в этом на территории города много улиц приведено в порядок с заменой дорожного полотна. Мог бы сделать больше, например, освещение города на тройку. Много участков годами в темноте", – оценил итоги работы мэра Ibragim Evloev.

"Нас никто не устраивает… Я сам житель Малгобека, часто бываю в Назрани и заметил именно при Урусхане изменения в лучшую сторону, улицы асфальтировали, и прочее", – высказал мнение пользователь под ником 86899.

"Одно то, что Урусхан со своей командой выиграл первое место среди всех городов России и свыше 100 миллионов рублей в бюджет города, этого одного даже достаточно! И многое о нем говорит! Почему вы об этом молчите? Он очень много сделал для города, для людей", – эмоционально высказалась Мила.

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