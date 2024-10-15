Водитель автоцистерны арестован после взрыва на заправке в Грозном

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Арестован водитель автоцистерны по делу о взрыве на заправке в Грозном, при котором погибли четыре человека. По версии следствия, возгорание произошло в результате нарушения водителем требований безопасности.

Как писал "Кавказский узел", на АЗС, расположенной на проспекте Мухаммада Али в Грозном, 12 октября произошел взрыв цистерны с топливом, после чего начался пожар. При взрыве погибли четыре человека, еще пятеро получили травмы и ожоги. Глава Следкома России взял расследование под контроль.

По предварительным данным, взрыв на заправке в Грозном произошел из-за нарушения техники безопасности при перекачке топлива.

Водитель автоцистерны со сжиженным газом, арестован по делу об оказании небезопасных услуг, повлекших гибель четырех человек, сообщило сегодня управление Следкома России по Чечне.

Водитель автоцистерны с сжиженным углеводородным газом задержан по подозрению в выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности, что повлекло по неосторожности гибель двух и более лиц (часть 3 статьи 238 УК РФ), по ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, указано в сообщении в Telegram-канале ведомства.



По данным следствия, возгорание произошло в результате нарушения водителем требований безопасности при работе на территории АГЗС, указано в сообщении.

Напомним, 27 сентября в Дагестане произошел взрыв на АЗС, в результате которого погибли 13 человек, пострадали 11. Он стал по меньшей мере 15-м за 10 лет инцидентом со взрывами и пожарами на автозаправках в Дагестане. В них погибло не менее 54 человек, подсчитал "Кавказский узел".

После каждого взрыва власти обещали решить проблему с безопасностью автозаправок в Дагестане, но этого так и не произошло, говорится в материале "Кавказского узла" "Взрывные заправки: махачкалинцы в зоне поражения", опубликованном еще в 2017 году.

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