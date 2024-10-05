Адам Кадыров внесен в Книгу рекордов России

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Сын главы Чечни Адам Кадыров внесен в "Книгу рекордов России" как самый молодой начальник службы безопасности главы субъекта. На эту должность он был назначен в 15 лет.

Как информировал "Кавказский узел", 5 ноября 2023 года стало известно, что Адам Кадыров незадолго до своего 16-летия назначен начальником отдела обеспечения безопасности главы Чечни.

Это назначение плохо соотносится с трудовым законодательством для подростков и лишь подчеркивает наследственный принцип формирования власти в Чечни, отметили юристы, силовики и правозащитники. Для Адама Кадырова это тест на способность возглавить Чечню после отца, предположили они.

Адам Кадыров, занимающий должность начальника отдела обеспечения безопасности главы Чечни, внесен в Книгу рекордов России в качестве "самого молодого начальника службы безопасности главы субъекта России", передало сегодня ночью ИА "Чечня Сегодня".

Главный редактор "Книги рекордов России" Станислав Коненко вручил Адаму Кадырову соответствующий диплом во время турнира по ММА АСА180, который прошел в Грозном, отметило ИА "Грозный-информ".

Напомним, 25 сентября 2023 года глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видеозапись, на которой его сын Адам избивает в СИЗО Никиту Журавеля, обвиненного по делу о сожжении Корана. Глава Чечни похвалил сына за этот поступок. После этого Адам Кадыров получил звание Героя Чечни и высшие государственные награды – всего по меньшей мере девять государственных и общественных наград.

Практически вся система управления в Чечне завязана лично на Рамзане Кадырове и близких к нему людях. У Рамзана Кадырова 10 родных детей – четыре сына (Ахмат, Зелимхан, Адам, Абдуллах) и шесть дочерей (Айшат, Карина (Хадижат), Хеди (Хутмат), Табарик, Ашура и Эйшат). Кто из родственников, друзей и односельчан Рамзана Кадырова продвинулся по карьерной лестнице, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о кадровой политике Кадырова".

Годы руководства Чечней позволили Рамзану Кадырову выстроить тотальный семейный культ. Руководящие посты, ключевые должности, награды и названия в честь родственников – все это подтверждает курс на "ахматизацию" Чечни. Как Кадыров делает себя и своих родных идолами, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Во имя отца и сына: как в Чечне насаждается культ Кадыровых".

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