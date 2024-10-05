RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
07:16, 5 октября 2024

Адам Кадыров внесен в Книгу рекордов России

Адам Кадыров. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сын главы Чечни Адам Кадыров внесен в "Книгу рекордов России" как самый молодой начальник службы безопасности главы субъекта. На эту должность он был назначен в 15 лет.

Как информировал "Кавказский узел", 5 ноября 2023 года стало известно, что Адам Кадыров незадолго до своего 16-летия назначен начальником отдела обеспечения безопасности главы Чечни.

Это назначение плохо соотносится с трудовым законодательством для подростков и лишь подчеркивает наследственный принцип формирования власти в Чечни, отметили юристы, силовики и правозащитники. Для Адама Кадырова это тест на способность возглавить Чечню после отца, предположили они.

Адам Кадыров, занимающий должность начальника отдела обеспечения безопасности главы Чечни, внесен в Книгу рекордов России в качестве "самого молодого начальника службы безопасности главы субъекта России", передало сегодня ночью ИА "Чечня Сегодня".

Главный редактор "Книги рекордов России" Станислав Коненко вручил Адаму Кадырову соответствующий диплом во время турнира по ММА АСА180, который прошел в Грозном, отметило ИА "Грозный-информ".

Напомним, 25 сентября 2023 года глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видеозапись, на которой его сын Адам избивает в СИЗО Никиту Журавеля, обвиненного по делу о сожжении Корана. Глава Чечни похвалил сына за этот поступок. После этого Адам Кадыров получил звание Героя Чечни и высшие государственные награды – всего по меньшей мере девять государственных и общественных наград.

Практически вся система управления в Чечне завязана лично на Рамзане Кадырове и близких к нему людях. У Рамзана Кадырова 10 родных детей – четыре сына (Ахмат, Зелимхан, Адам, Абдуллах) и шесть дочерей (Айшат, Карина (Хадижат), Хеди (Хутмат), Табарик, Ашура и Эйшат). Кто из родственников, друзей и односельчан Рамзана Кадырова продвинулся по карьерной лестнице, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о кадровой политике Кадырова".

Годы руководства Чечней позволили Рамзану Кадырову выстроить тотальный семейный культ. Руководящие посты, ключевые должности, награды и названия в честь родственников – все это подтверждает курс на "ахматизацию" Чечни. Как Кадыров делает себя и своих родных идолами, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Во имя отца и сына: как в Чечне насаждается культ Кадыровых".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Орден Мужества. Фото: Минобороны России
05 октября 2024, 08:14
Военный из Каспийска убит в зоне СВО
Следственный изолятор. Фото: Юлия Симатова / "Югополис"
05 октября 2024, 06:17
Бывший арестант СИЗО в Волгограде добился компенсации за плохие условия в камере
05 октября 2024, 05:21
Боец с Кубани убит на Украине
05 октября 2024, 04:25
Юристы указали на нарушения в деле осужденного за поджог военкомата в Ростове-на-Дону подростка
05 октября 2024, 03:00
Грузинские политологи оценили стратегии правящей партии и оппозиции на выборах
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
23 сентября 2024, 12:52
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
19 августа 2024, 18:07
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
19 июня 2024, 14:48
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
09:08, 30 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар на первом месте, Ахмат - на последнем, после 10 туров ЧР по футболу
Фото
11:31, 27 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
10
Сын миллиардера Бажаева и законы РФ. Замах стулом карается строже, чем битье полковника полиции?
Фото
13:12, 25 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
32
Кадыров спас мне жизнь: Бакальчук о "рейдерском захвате". Кремль по-прежнему молчит?
Все блоги
Справочник
Конфликт у офиса Wildberries. 18 сентября 2024 года. Скриншот видео Телеграм-канал Mash Как перестрелка в Wildberries связана с Кадыровым

Парламент Грузии. Фото: https://www.interpressnews.ge https://ru.wikipedia.org/ Парламентские выборы в Грузии

Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Блогеры
Фото
09:08, 30 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар на первом месте, Ахмат - на последнем, после 10 туров ЧР по футболу
Фото
13:33, 29 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
73
Как быть с цыганами, продававшими краденное в форме "Ахмата"? Понять и простить или иначе?
Фото
11:31, 27 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
10
Сын миллиардера Бажаева и законы РФ. Замах стулом карается строже, чем битье полковника полиции?
Фото
13:12, 25 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
32
Кадыров спас мне жизнь: Бакальчук о "рейдерском захвате". Кремль по-прежнему молчит?
Фото
14:23, 22 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
31
Почему Кремль, МВД, Бастрыкин, не комментируют кровавую попытку "воссоединения" семьи Бакальчуков?
Аналитика
09 сентября 2024, 19:48
В августе 2024 года жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе зафиксировано не было
09 августа 2024, 11:40
В июле 2024 года жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе не зафиксировано
Темы дня
Апелляционный суд в Новороссийске. Фото корреспондента "Кавказского узла"
04 октября 2024, 19:23
Суд оставил в силе арест Натальи Федоренко

Флаги Грузии и Евросоюза. Фото: "Грозный Информ" https://www.grozny-inform.ru
04 октября 2024, 15:29
Евросоюз прекратил контакты с правительством Грузии

Асхабали Алибеков. Cкриншот видео "Дикий десантник" https://www.youtube.com/watch?v=Xf4kH0cCmKE
04 октября 2024, 13:09
Обвинение запросило четыре года колонии для Асхабали Алибекова

Мансур Мовлаев. Фото: https://www.currenttime.tv/a/srok-i-deportatsiya-movlaeva/32622725.html
04 октября 2024, 11:35
Мансур Мовлаев заявил о похищении родственников силовиками в Чечне

Wildberries: смогут ли кадыровцы избежать кровной мести?
Wildberries: смогут ли кадыровцы избежать кровной мести?
Владикавказ: в заброшенном доме живёт многодетная семья
Владикавказ: в заброшенном доме живёт многодетная семья
Переселенцы из Карабаха рассказали о жизни в приграничном селе
Переселенцы из Карабаха рассказали о жизни в приграничном селе
Участие Кадырова в сделке Wildberries обернулось перестрелкой
Участие Кадырова в сделке Wildberries обернулось перестрелкой
Северная Осетия: нашествие туристов глазами гидов
Северная Осетия: нашествие туристов глазами гидов
Избиения, колония, поджог: расплата за расследование коррупции в Ростове
Избиения, колония, поджог: расплата за расследование коррупции в Ростове
Показать больше