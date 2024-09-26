Мемориальная доска Мирзали Мирзалиеву. Стоп-кадр видео из Telegram-канала главы Дербентского района от 25.09.24, https://t.me/glava_derbent_rayona/3148

26 сентября 2024, 00:18

Власти Дербентского района назвали имена восьми убитых военных

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Дадаш Изятов, Айнур Аскендеров, Зулпекар Магомедов, Мурад Аджабаев, Мирзали Мирзалиев, Разим Рамазанов, Максуд Мирзаев и Рауф Мамаев убиты в боевых действиях, сообщил глава Дербентского района. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 1044 бойца из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 25 сентября власти официально признаны убитыми в военной операции на Украине как минимум 1036 бойцов из Дагестана.

Дадаш Изятов, Айнур Аскендеров, Зулпекар Магомедов (также его имя упоминается как Зулпикар), Мурад Аджабаев, Мирзали Мирзалиев, Разим Рамазанов, Максуд Мирзаев и Рауф Мамаев убиты в военной операции на Украине, сообщил 25 сентября в своем Telegram-канале глава Дербентского района Мавсум Рагимов, отчитываясь об открытии мемориальных досок в школах, где учились бойцы

Мемориальная доска Рауф Мамаеву. Стоп-кадр видео из Telegram-канала главы Дербентского района от 25.09.24, https://t.me/glava_derbent_rayona/3148Как следует из приложенного к публикации видео, 26-летний ефрейтор Мирзали Мирзалиев из селения Чинар убит 22 июля, 41-детний матрос Разим Рамазанов, также из селения Чинар - 5 сентября, 45-летний Дадаш Изятов из Андреевки - 31 августа, 32-летний рядовой Айнур Аскендеров из села Уллу-Теркеме - 14 мая, 19-летний старший матрос Зулпикар Магомедов из села Салик - 5 июля, 25-летний Мурад Аджабаев из селения Чинар - 2 июля, 25-летний Максуд Мирзаев из Митаги-Казмаляра - 9 июля, 19-летний Рауф Мамаев из села Сабнова - 22 июня.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1044 бойцов из Дагестана. Республика занимает первое место в СКФО по количеству убитых на Украине военных.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Боец из Махачкалы убит в военной операции", "Военный из Дагестана убит в зоне боевых действий", "Трое жителей Дербента убиты на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

25 сентября 2024, 23:59

25 сентября 2024, 23:15

25 сентября 2024, 22:18

  • Два бойца из Кабардино-Балкарии убиты на Украине

    Астемир Шериев и Аслан Тумов убиты в боевых действиях, сообщила администрация Терского района. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 167 бойцов из Кабардино-Балкарии.

25 сентября 2024, 21:22

25 сентября 2024, 20:28

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи