Власти Дербентского района назвали имена восьми убитых военных

26 сентября 2024, 00:18

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Дадаш Изятов, Айнур Аскендеров, Зулпекар Магомедов, Мурад Аджабаев, Мирзали Мирзалиев, Разим Рамазанов, Максуд Мирзаев и Рауф Мамаев убиты в боевых действиях, сообщил глава Дербентского района. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 1044 бойца из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 25 сентября власти официально признаны убитыми в военной операции на Украине как минимум 1036 бойцов из Дагестана.

Дадаш Изятов, Айнур Аскендеров, Зулпекар Магомедов (также его имя упоминается как Зулпикар), Мурад Аджабаев, Мирзали Мирзалиев, Разим Рамазанов, Максуд Мирзаев и Рауф Мамаев убиты в военной операции на Украине, сообщил 25 сентября в своем Telegram-канале глава Дербентского района Мавсум Рагимов, отчитываясь об открытии мемориальных досок в школах, где учились бойцы

Как следует из приложенного к публикации видео, 26-летний ефрейтор Мирзали Мирзалиев из селения Чинар убит 22 июля, 41-детний матрос Разим Рамазанов, также из селения Чинар - 5 сентября, 45-летний Дадаш Изятов из Андреевки - 31 августа, 32-летний рядовой Айнур Аскендеров из села Уллу-Теркеме - 14 мая, 19-летний старший матрос Зулпикар Магомедов из села Салик - 5 июля, 25-летний Мурад Аджабаев из селения Чинар - 2 июля, 25-летний Максуд Мирзаев из Митаги-Казмаляра - 9 июля, 19-летний Рауф Мамаев из села Сабнова - 22 июня.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1044 бойцов из Дагестана. Республика занимает первое место в СКФО по количеству убитых на Украине военных.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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