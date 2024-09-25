Названы имена двух убитых на Украине бойцов из Дагестана

25 сентября 2024, 02:41

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Убитым на Украине Фейрудину Шидиеву и Имрану Рамалданову установили мемориальные доски в Дагестанских Огнях. С начала российской операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 1036 военных из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", Руслан Идрисов стал как минимум 1034-м военным из Дагестана, убитым на Украине, чье имя назвали официальные источники.

Имена еще двух убитых на Украине бойцов из Дагестана стали известны из отчета республиканского отделения фонда "Защитники Отечества". Организация отчиталась об установке и торжественном открытии двух мемориальных досок в Дагестанских Огнях.

Доски установлены в школах №2 и №7, следует из публикации в телеграм-канале фонда. Одна из них посвящена уроженцу Дагестанских Огней Фейрудину Шидиеву, другая - Имрану Рамалданову, его происхождение в публикации не уточняется.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1036 бойцов из Дагестана. Республика занимает первое место в СКФО по количеству убитых на Украине военных.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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