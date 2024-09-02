02 сентября 2024, 22:12

Власти назвали имя убитого на Украине бойца из Краснодарского края

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Алексей Мальцев убит в боевых действиях, сообщила администрация Павловского района. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум  543 военных из Краснодарского края.

Как писал "Кавказский узел", Станислав Банин стал как минимум 542-м бойцом из Краснодарского края,  о гибели которого в зоне военной операции сообщалось официально.

Алексей Мальцев убит в военной операции на Украине, дата его смерти - 5 июня 2022 года, он убит в Херсонской области, сообщила сегодня администрация Павловского района в своем Telegram-канале, рапортуя об открытии стелы в память об убитых в ходе специальной военной операции.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 543 бойцов из Краснодарского края.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Ни госнаграды, ни мемориальные доски, ни выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов.

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Примечание:

"Военный из Ейска погиб на Украине", "Военный из Туапсинского района убит на Украине", "Четыре бойца из Краснодарского края убиты в зоне военной операции".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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