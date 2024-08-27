Потушен пожар на мусорной свалке в Новороссийске

27 августа 2024, 03:46

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Пожар на полигоне бытовых отходов на горе Щелба в Новороссийске потушен спустя четыре дня, сообщил глава города Андрей Кравченко.

Как информировал "Кавказский узел", 23 августа на мусорном полигоне на горе Щелба начался пожар, местные жители жаловались на едкий дым.

Пожар на полигоне бытовых отходов в Новороссийске полностью потушен, сообщил вечером 26 августа глава города Андрей Кравченко в своем телеграм-канале.

Площадь пожара достигла двух тысяч квадратных метров, его локализовали на 1,6 тысячи квадратных метров. Прием мусора был временно приостановлен, пишет "Интерфакс".

Жители Новороссийска неоднократно жаловались на мусорный полигон на горе Щелба. 14 июня они отметили, что мусорная свалка горит четвертые сутки, и что тысячи жителей района Цемдолина задыхаются от едкого дыма. Также местные жители отметили, что чиновники не реагируют на жалобы, заявляя, что люди добровольно купили дома возле мусорного полигона.

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