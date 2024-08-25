25 августа 2024, 19:49

Житель Еревана обвинен в хулиганстве после инцидента с Пашиняном

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Следователи предъявили обвинение в хулиганстве жителю Еревана Альберту Арстамяну, бросившему яблоко из окна многоэтажки во время визита Никола Пашиняна.

Как писал "Кавказский узел", 24 августа силовики задержали 71-летнего жителя Еревана Альберта Арстамяна, бросившего яблоко из окна квартиры на 9-м этаже жилого дома, когда премьер-министр Никол Пашинян приехал туда в гости к родственнику. Уголовное дело возбуждено по статье о хулиганстве (часть 1 статьи 297 Уголовного кодекса).

Оппозиционные депутаты попытались навестить задержанного Арстамяна, однако в СИЗО им сообщили, что пожилого мужчину отпустили, сообщает сегодня News.am.

Представитель Следственного комитета Армении подтвердил, что мужчина освобожден, поскольку ему избрана мера пресечения, не связанная с заключением. Мужчине предъявлено обвинение по части 1 статьи 297 УК Армении, пишет издание.

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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