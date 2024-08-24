Власти отчитались об устранении затора перед Крымским мостом

24 августа 2024, 18:54

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С обеих сторон моста через Керченский пролив восстановлено автомобильное движение без пробок, сообщили власти.

Как писал "Кавказский узел", сегодня утром 300 автомобилей стояли в очереди к Крымскому мосту со стороны Керчи, а со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра не было.

По состоянию на 18.00 мск, с обеих сторон Крымского моста очередей к пунктам досмотра нет, сообщил в своем телеграм-канале Инфоцентр по автодорогам к Крымскому мосту.

Часом ранее, в 17 мск, в очереди со стороны Керчи стояли 195 машин, со стороны Тамани затруднений в проезде не было, отмечается в предыдущей публикации Инфоцентра.

Напомним, 22 августа беспилотники атаковали порт "Кавказ", в результате затонул паром переправы через Керченский пролив. Были спасены 17 членов экипажа, четверо из них госпитализированы.

17 июля 2023 года Крымский мост подвергся атаке беспилотников, в результате семейная пара из Белгородской области погибла, их ребенок пострадал. Один пролет моста был разрушен, еще один - поврежден. Движение по мосту было восстановлено лишь 1 ноября 2023 года.

Ранее, 8 октября 2022 года, на Крымском мосту произошел взрыв, из-за чего обрушились два автодорожных пролета. Владимир Путин назвал взрыв на мосту терактом, ФСБ заявила, что организатором теракта является руководитель главного управления разведки Минобороны Украины. Движение машин по мосту было возобновлено 5 декабря 2022 года.

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