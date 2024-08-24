Крымский мост. Кадр из видео https://www.youtube.com/watch?v=v4SSMwphA_Y

24 августа 2024, 09:14

Очередь из 300 машин образовалась перед Крымским мостом

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Водители 300 машин ожидают со стороны Крыма проезда через Керченский пролив, сообщили сегодня власти.

По данным телеграм-канала Минтранспорта "Крымский мост: Оперативная информация", в очереди со стороны Керчи находится 300 транспортных средств. Время ожидания составляет около двух часов.

Со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет, сказано в сообщении.

23 августа автомобильная часть Крымского моста перекрывалась дважды, отметил сегодня "Интерфакс".

Ограничения на движение транспорта по Крымскому мосту вводились после атаки на порт "Кавказ", пояснило 23 августа РБК.

"Кавказский узел" также писал, что 22 августа украинские беспилотники атаковали порт "Кавказ", в результате затонул паром, 17 членов экипажа были спасены, четверо из них госпитализированы.

Напомним, 17 июля 2023 года Крымский мост подвергся атаке украинских беспилотников, один пролет моста был разрушен, еще один – поврежден. Движение по мосту было восстановлено 1 ноября 2023 года.

8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв, обрушились два пролета. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом, ФСБ заявила, что организатором теракта является разведка Минобороны Украины. Движение машин по мосту было возобновлено спустя месяц.

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Примечание:

"Крымский мост перекрывался на восемь часов", "Движение по Крымскому мосту возобновлено после четырехчасового перекрытия", "Житель Грузии заочно арестован по делу о теракте на Крымском мосту".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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