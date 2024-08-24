Политологи разъяснили подоплеку назначения Эдельгериева

24 августа 2024, 16:55

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Бывший премьер Чечни Руслан Эдельгериев назначен главой российской делегации на совещаниях в ООН об изменении климата, поскольку уже является спецпредставителем Путина по этим вопросам, его назначение не связано с поездками Путина в Грозный и Баку, указали политологи.

Как писал "Кавказский узел", 22 августа Владимир Путин назначил своего помощника, бывшего премьер-министра Чечни Руслана Эдельгериева, руководителем российской делегации для участия в совещаниях Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Этому назначению предшествовали поездки Путина в Чечню и в Азербайджан: 20 августа Путин посетил Кабардино-Балкарию, Северную Осетию и Чечню, а 18-19 августа побывал в Баку, где подписал ряд соглашений.

Руслан (Абубакар) Эдельгериев в 2012-2018 годах занимал пост премьер-министра Чечни и сделал карьеру в федеральных структурах. 14 мая Эдельгериев, получивший должность помощника Путина, был вновь назначен спецпредставителем президента по вопросам климата. Этим же кругом вопросов Эдельгериев занимался с 2018 году в должности советника президента.

Назначение Эдельгериева не связано с последними поездками Путина, заявил политолог Сергей Бойко*. "Это сугубо протокольное назначение человека, который возглавляет профильное направление работы. Не вижу , чтобы это назначение как-то было связано с поездкой Путина в Грозный или в Баку", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Схожее мнение высказал политтехнолог Евгений Минченко, отметив, что Эдельгериев уже является спецпредставителем президента по этой проблематике. "Это назначение никак не связано с какими-то событиями последнего времени", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Минченко.

Вся "суета вокруг климатической повестки" придумана искусственно, считает эколог Андрей Фокин. "Если бы кто-то был озабочен влиянием на климат, стоило бы обеспечить МЧС достаточной техникой для недопущения лесных пожаров, в принципе. Или запретить мусоросжигание по факту. Не на бумаге, а по факту обеспечить недопустимость мусоросжигания... Но тема изменения климата - это больше политика, чем экология", - сказал Фокин корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, руководящий орган Рамочной конвенции ООН об изменении климата в декабре 2023 года одобрил проведение следующего саммита COP29 в Азербайджане. Климатическая конференция пройдет в Баку с 11 по 22 ноября и станет первой на постсоветском пространстве. По предварительным оценкам, в дни проведения СОР29 столицу Азербайджана посетят 70-80 тысяч иностранных гостей.

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