Власти отчитались о ликвидации пожара на свалке в Черкес-Кутане

20 августа 2024, 08:27

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Пожар на несанкционированной свалке в местности Черкес-Кутан под Махачкалой потушен, продолжается работы по ликвидации его последствий. Работы планируется завершить в течение недели, отчитались власти.

Как информировал "Кавказский узел", 13 августа жители Махачкалы пожаловались, что на несанкционированной свалке в местности Черкес-Кутан произошло возгорание, что дым от нее достиг Каспийска, а власти не предпринимают мер. Активисты заявили, что подали в суд на чиновников жалобу, что они не исполняют решение суда, который два года назад запретил сваливать отходы на свалку. 18 августа власти Дагестана рапортовали о работах на свалке по ликвидации очагов возгорания.

Пожар на свалке в Черкес-Кутане потушен, продолжаются работы по ликвидации его последствий. Полностью эти работы будут завершены до конца текущей недели, сообщила 19 августа в своем телеграм-канале администрация Махачкалы.

На текущем этапе ведется расчистка подъездной дороги и засыпка мест задымления грунтовой породой, чтобы предотвратить возникновение новых очагов возгорания. Администрация Махачкалы направила в Черкес-Кутан более 20 единиц спецтехники, также на месте работает техника Минтранспорта Дагестана, Минприроды республики и техника из Карабудахкентского района, сказано в сообщении.

"Кавказский узел" также писал, что более года назад, 25 июня 2023 года, мэр Махачкалы Юсуп Умавов обещал, что территория свалки будет огорожена электрической изгородью с видеокамерами. Это обещание он дал также после жалоб местных жителей на едкий дым из-за пожара на мусорном полигоне.

Напомним, несмотря на то, что суд признал свалку под Махачкалой незаконной, 19 сентября 2022 года Россельхознадзор заявил, что она разрослась.

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