Отчет властей о пресечении незаконной добычи известняка вызвал скепсис у жителей Дагестана

18 августа 2024, 10:40

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В Табасаранском районе пресечена незаконная добыча пильного известняка, отчиталось Минприроды Дагестана. Этот карьер работает более 10 лет, а власти обратили на него внимание только сейчас, отметили местные жители, комментируя в соцсети сообщение министерства.

По данным Минприроды Дагестана, инспекторы министерства вместе с правоохранительными органами провели рейды, в ходе которых выявили три случая незаконной добычи пильного известняка в Табасаранском районе, около сел Марага и Гелинбатан.

В отношении виновных составлены протоколы, подсчитывается размер ущерба, нанесенный окружающей среде, привело 16 августа РИА "Дагестан" сообщение пресс-службы Минприроды республики.

Пост о том, что Минприроды Дагестана пресекло незаконную добычу известняка в Табасаранском районе, опубликовал 16 августа в соцсети "ВКонтакте" паблик "Мой Дербент 24", на который подписаны более 63 тысяч пользователей. На 10.40 мск 18 августа эта запись набрала 51 отметку с реакцией пользователей и 25 комментариев.

"В этом карьере уже 10 лет как добывают камень, там повсюду карьеры. Земли охотничьих угодий превратили неизвестно во что", – написал Арсен Магомедов.

"Когда-то я там работал на комбайне. Но сначала выборщиком. Лет десять назад, точно", – отметил Саид Саидов.

"Они все прекрасно знают, что и где, и каждый раз берут свое, а затем уходят. Это на публику сообщение. Все это цирк", – написал Ражудин Давудов.

"Там все камень брали, и прокуроры, и чиновники. За полцены сколько забирали", – заявил Рамиль Гасанов.

"Значит нужно ждать повышения цен на камень облицовочный", – считает пользователь Вад Руст.

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