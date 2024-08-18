Контрактник с Кубани осужден за дезертирство

18 августа 2024, 06:07

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Суд приговорил к шести с половиной годам заключения военнослужащего-контрактника из Краснодарского края Андрея Сапелкина, признав его виновным в дезертирстве. Апелляционная инстанция сократила срок наказания на один год.

По версии следствия, в мае 2023 года военнослужащий-контрактник Андрей Сапелкин уехал на двухнедельный отпуск в Краснодарский край, но по истечении срока отпуска не вернулся в воинскую часть. При этом, Сапелкин сообщил командиру, что находится на лечении в районной больнице. Также он сообщил, что ухаживает за отцом, имеющим инвалидность первой группы, и направил рапорт об увольнении с воинской службы.

Командование отказало Сапелкину в увольнении и потребовало, чтобы он явился в военную комендатуру. Далее на него было заведено уголовное дело, суд признал Сапелкина виновным в дезертирстве и приговорил его к шести годам и шести месяцам заключения, сообщается в карточке дела на сайте Южного окружного военного суда.

Защита Сапелкина обжаловала приговор и срок заключения ему был сокращен на один год – до пяти лет и шести месяцев лишения свободы в колонии общего режима, сказано в карточке дела.

"Кавказский узел" также писал, что 4 марта стало известно, что суд в Новочеркасске приговорил к пяти с половиной годам заключения контрактника Максима Савостикова, который более двух месяцев не являлся на службу.

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