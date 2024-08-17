Прокуратура добилась пересмотра дела Зайнди Такаева

17 августа 2024, 10:41

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Суд отменил оправдательный приговор контрактнику из Чечни Зайнди Такаеву, обвиненному в убийстве в зоне СВО своего сослуживца из Дагестана Магомеда Шахбанова. Дело направлено на пересмотр по требованию прокуратуры, которая ранее заявила, что присяжные могли оправдать Такаева из-за давления.

Как информировал "Кавказский узел", 20 января стало известно, что суд в Новочеркасске вынес оправдательный приговор военнослужащему-контрактнику из Чечни Зайнди Такаеву, которого следствие обвинило в убийстве сослуживца из Дагестана Магомеда Шахбанова. Основанием для оправдания стали результаты двух экспертиз, которые не подтвердили вину Такаева.

После того, как суд оправдал Зайнди Такаева, прокуратура обжаловала это решение в Южном окружном военном суде. Этот суд отменил оправдательный приговор и вернул дело на новое рассмотрение в Новочеркасск. Такаев был вновь арестован. Далее его дело было передано на рассмотрение в Луганский гарнизонный суд. Защита Такаева попыталась оспорить изменение подсудности, чтобы дело вернули в суд в Новочеркасск, сообщается в карточке дела, опубликованной пару дней назад на сайте Южного окружного военного суда.

Защита Такаева указала, что на момент убийства Магомеда Шахбанова Луганская народная республика (ЛНР) еще не была включена в список регионов России, и что совершенные там преступления были подсудны суду в Новочеркасске. Также защита отметила, что присяжные заседатели начнут действовать на территории ЛНР только с 2027 года.

Южный окружной военный суд отказал защите Такаева в просьбе вернуть дело в суд Новочеркасска. Кроме того, суд продлил содержание под стражей Зайнди Такаева на два месяца – до 13 октября, сообщается в карточке дела.

Напомним, по версии следствия, 6 июня 2022 года в городе Первомайск Луганской народной республики было застолье, в котором принимали участие военнослужащие-контрактники. Когда продукты и напитки закончились, они стали расходиться. За столом остались две девушки – 20-летние Анастасия и София, а также их ровесник, уроженец Дагестана Магомед Шахбанов. В этот момент по ним был открыт огонь. Девушки спрятались под стол, а Шахбанову пуля попала в голову.

Зайнди Такаев заявил, что ему сразу стало ясно, что огонь ведется из расположенных неподалеку кустов. Он открыл в сторону кустов огонь из автомата, а затем вызвал врачей и военную полицию.

Девушки рассказали следствию иную версию. По их словам, один из военнослужащих перед уходом оставил пистолет Такаеву, и именно из него был застрелен Шахбанов. Девушки заявили, что Такаев встал из-за стола, подошел к Шахбанову сзади и выстрелил ему в голову.

Сослуживцы Такаева отвергли эту версию. Они заявили, что у него были хорошие отношения с Шахбановым. Сам Такаев подчеркнул, что много раз мог застрелить Шахбанова во время боя, но не имел причин для этого.

Экспертиза не смогла установить генетический профиль человека, державшего в руках пистолет. Другая экспертиза установила, что выстрел в Шахбанова был произведен с "неблизкого расстояния", и что поразил его снаряд диаметром 8 миллиметров, что не соответствовало изложенной девушками версии о том, что Шахбанов был убит из оружия 9-миллиметрового калибра. В результате Зайнди Такаев был оправдан судом.

В прокуратуре заявили, что присяжные единогласно приняли решение об оправдании Такаева, поскольку на них могло быть оказано давление.

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