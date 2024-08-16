Власти признали убитыми на Украине более 4700 бойцов с юга России

16 августа 2024, 14:45

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Не менее 2264 бойцов из СКФО и 2437 из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине. Наибольшее число убитых приходится на Дагестан.

Как писал "Кавказский узел", к 8 августа были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 4650 бойцов из регионов СКФО и ЮФО. Наибольшее число убитых пришлось на Дагестан.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

По данным "Кавказского узла" на 16 августа, представители властей и силовых ведомств признали убитыми в военной операции не менее 4701 бойца с юга России: 2264 – из СКФО и 2437 – из ЮФО.

Больше всего убитых по-прежнему приходится на Дагестан – 978. Также подтверждена смерть 461 бойца из Ставропольского края, 304 – из Северной Осетии, 206 – из Чечни 1 , 158 – из Кабардино-Балкарии 2 , 80 – из Карачаево-Черкесии и 77 – из Ингушетии.

Среди регионов ЮФО наибольшее число убитых (884) приходится на Волгоградскую область. Также признаны убитыми 532 бойца из Ростовской области, 513 – из Краснодарского края, 361 – из Астраханской области, 89 – из Калмыкии и 58 – из Адыгеи.

Напомним, первым из представителей властей о том, что в зоне СВО убит российский военный сообщил глава Дагестана Сергей Меликов. 26 февраля 2022 года он рассказал, что на Украине убит офицер Нурмагомед Гаджимагомедов.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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