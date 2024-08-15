Суд отправил сочинца на принудительное лечение за фейки про армию

15 августа 2024, 12:08

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Центральный райсуд Сочи отправил на принудительное лечение местного жителя, на которого силовики завели уголовное дело о распространении фейков про российскую армию.

На постановление суда, назначившему жителю Сочи принудительные меры медицинского характера по уголовному делу о распространении фейков про армию, обратил сегодня внимание правозащитный проект "ОВД Инфо"*.

В карточке дела на сайте Центрального районного суда Сочи указано, что сочинец обвинен по части 1 статьи 207.3 УК РФ (предусматривает до пяти лет лишения свободы, – прим. "Кавказского узла"). Его дело рассмотрено 14 августа. Другой информации по делу не приведено.

Комментариев от жителя Сочи или его представителей не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 8 февраля суд отправил жителя Новочеркасска в психбольницу за призывы к экстремизму. По версии следствия, он хотел примкнуть к террористической организации и пропагандировал ее деятельность в соцсети, однако не осознавал свои действия в силу невменяемости.

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