15 августа 2024, 12:08

Суд отправил сочинца на принудительное лечение за фейки про армию

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Центральный райсуд Сочи отправил на принудительное лечение местного жителя, на которого силовики завели уголовное дело о распространении фейков про российскую армию.

На постановление суда, назначившему жителю Сочи принудительные меры медицинского характера по уголовному делу о распространении фейков про армию, обратил сегодня внимание правозащитный проект "ОВД Инфо"*.

В карточке дела на сайте Центрального районного суда Сочи указано, что сочинец обвинен по части 1 статьи 207.3 УК РФ (предусматривает до пяти лет лишения свободы, – прим. "Кавказского узла"). Его дело рассмотрено 14 августа. Другой информации по делу не приведено.

Комментариев от жителя Сочи или его представителей не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 8 февраля суд отправил жителя Новочеркасска в психбольницу за призывы к экстремизму. По версии следствия, он хотел примкнуть к террористической организации и пропагандировал ее деятельность в соцсети, однако не осознавал свои действия в силу невменяемости.

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Примечание:

"Суд приостановил рассмотрение дела о фейках против жителя Кубани", "Подозреваемая по делу "о фейках" в России подверглась преследованию в Армении", "Житель Таганрога получил условный срок по делу о фейках про армию".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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