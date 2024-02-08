Суд отправил жителя Новочеркасска в психбольницу за призывы к экстремизму

08 февраля 2024, 05:35

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Житель Новочеркасска хотел примкнуть к террористической организации и пропагандировал ее деятельность в соцсети, однако не осознавал свои действия в силу невменяемости, постановил суд.

Приговор мужчине, чей возраст и личные данные официально не разглашаются, вынес Октябрьский районный суд Ростовской области. Поводом для возбуждения уголовного дела стали публикации, которые житель Новочеркасска оставлял в социальных сетях.

Посты мужчины обнаружили сотрудники ФСБ и направили их на психолого-лингвистическую экспертизу. Согласно версии силовиков, мужчина был сторонником запрещенной в России террористической организации "Легион Свобода России" и пытался к ней примкнуть, сообщил со ссылкой на региональное управление ФСБ "Интерфакс-Юг".

В публикациях жителя Новочеркасска эксперты выявили "признаки призыва к насильственным действиям в отношении лиц русской национальности", утверждается в сообщении. Вместе с тем судебные психиатры признали мужчину невменяемым.

Суд учел, что мужчина не осознавал характер и общественную опасность своих действий и приговорил его к принудительному лечению в психиатрической больнице общего типа. В связи с этим он был освобожден от уголовной ответственности за публичные призывы к экстремизму (часть 2 статьи 280 УК России, которая предусматривает до пяти лет лишения свободы).

"Кавказский узел" писал также о деле 72-летней жительницы Ростовской области Евгении Майбороды, обвинявшейся по той же статье. 29 января суд приговорил ее к пяти с половиной годам лишения свободы. В публикациях пенсионерки обвинение усмотрело, помимо "военных фейков", призывы к экстремизму.

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